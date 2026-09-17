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Saudi Araabia MM-etappi ei toimu, Virves tuli WRC2 maailmameistriks

Autoralli
Robert Virves
Robert Virves Autor/allikas: FIA World Rally Championship
Autoralli

Rahvusvaheline autoliit (FIA) teatas, et novembris toimuvat Saudi Araabia etappi MM-sarjas ei arvestata ning sellele ei leita ka asendust. See tähendab, et Robert Virves ja kaardilugeja Jakko Viilo (Škoda) tulevad WRC2 klassis maailmameistriks.

FIA kinnitas neljapäeval, et Jeddah's toimuma pidanud MM-etapp jääb ära Iraani sõja ja sellest tuleneva regionaalse ebastabiilsuse tõttu. Ralli küll toimub, aga seda ainult Lähis-Ida meistrivõistluste arvestuses. See tähendab, et 1.-4. oktoobrini toimuv Sardiinia ralli jääb MM-hooaja viimaseks etapiks.

"Kuigi WRC-sarja üritust sel aastal ei toimu, usume korraldajatesse ning Saudi Araabia ralli tulevikku," teatas FIA president Mohammed Ben Sulayem. "Keskendume nüüd tulevikule. Töötame koos partneritega ja WRC promootoriga, et autoralli MM-sarja järgmisel aastal uuesti Saudi Araabiasse viia."

See otsus tähendab, et Robert Virves ja kaardilugeja Jakko Viilo (Škoda) tulevad WRC2 arvestuses maailmameistriks. Eestlased on sel hooajal oma võistlusklassis viie ralliga saavutanud neli võitu ja ühe teise koha, kogudes kokku 117 punkti. Lähimaks konkurendiks on Yohan Rossel (Lancia; 85 p), aga tema Sardiinias ei osale ehk eestlasega vahet tasa sõita ei saa. Võidu eest saab 25 punkti, teise koha eest 17 ning kolmanda koha eest 15 punkti.

Ainsana oli eestlase alistamiseks matemaatiline võimalus veel soomlasel Teemu Suninenil (Toyota; 76 p), kes oleks vajanud nii Sardiinias kui ka Saudi Araabias tugevat tulemust. Ühest rallist talle aga ei piisa, lisaks läheb Virves ka Sardiinias rajale.

Kõrgemas võistlusklassis on Elfyn Evans (Toyota) kogunud 230 punkti ning läheb Sardiiniasse 17-punktilise eduga Sami Pajari (Toyota; 213 p) ees, Oliver Solberg (Toyota; 209 p) jääb soomlasest nelja punkti kaugusele. Ükski neist kolmest pole varasemalt maailmameistriks tulnud.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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