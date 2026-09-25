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Männama ja Sikk sõidavad Dakari peaproovile Marokosse

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Urvo Männama - Kuldar Sikk
Urvo Männama - Kuldar Sikk Autor/allikas: Silvo Voznesenski
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Eesti rallisõtijad Urvo Männama ja Kuldas Sikk stardivad algaval nädalal Marokoss toimuval W2RC ehk maastikusõidu maailmameistrivõistluste viimasel etapil. Tegemist on Rally Raid Estonia tiimi sõitjate ettevalmistusega 2027. aasta Dakariks.

Mõlemad mehed on Dakaril mitu korda osalenud, Urvo Männama tuli 2025. aastal koos Risto Lepikuga üldarvestuse 12. kohale. Kuldar Sikk on olnud Leedu võidusõitja Benediktas Vanagase navigaator ehk lihtsamini seletades kaardilugeja. Leedu-Eesti ühistiimi parimaks tulemuseks on 2024. aasta kaheksas koht.

Mõlemal mehel on suurematest võistlustest olnud paus, Urvo Männama viimane sõit sellel alal oli 2025. aasta Dakar. Kuldar Sikk vigastas 2024. aastal selga ja on nüüd sellest vigastusest taastunud. Nii Marokosse kui ka Dakarile minnakse Belgia meeskonna Overdrive poolt ette valmistatud uue Ultimate klassi Toyota Hilux Overdrive võistlusmasinaga.

Männama sõnul on paus olnud piisav, et tekiks uus nälg võidusõidu osas. "Viimasest rally raid võistlusstardist on juba pea kakskümmend kuud möödas. Saab olema huvitav väljakutse, tuletada meelde, kuidas see asi käis," lausus ta.

"Üks põhjus oli ka see, et kuulda oli, et Overdrive teeb selleks aastaks uue masina ja esmane mulje autost on hea. Muudatusi on tehtud palju ja ootan juba huviga esimesi kilomeetreid selle masinaga. Arvestades Kuldari kogemust sellel alal olen kindel, et meie koostöö toimib hästi ja olen enne järgmise nädala starti Marokos päris põnevil."

Toimetaja: Siim Boikov

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