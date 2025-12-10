Rahvusvaheline autoliit kinnitas nõuded autoralli MM-sarja võistkondadele

Rahvusvaheline autoliit (FIA) kinnitas kolmapäeval reeglid, mis kehtivad alates 2027. aastast autoralli MM-sarja võistkondadele. Muuseas loobutakse toojate kesksest lähenemisest ning nende asemel võistlevad edaspidi konstruktorid.

Autoralli MM-sarjas võisteldakse järgmisel hooajal veel praeguse põlvkonna autodega, kuid 2027. aastast hakkavad WRC-klassi masinatele kehtima uued reeglid. Praeguste Rally1 autodega sõidetakse 2026. aasta hooaja lõpuni, misjärel tuleb kasutusele uus homologatsioonitsükkel, mida nimetatakse WRC27-ks.

Tsükli pikkuseks on kümme aastat ja uued tippautod hakkavad sarnanema praeguste Rally2 autodega ning FIA kinnitas kolmapäeval ka võistkondadele kehtivad reeglid.

Esmalt võetakse MM-sarjas kasutusele mõiste "konstruktor", mis võib pealtnäha paista väikese muudatusena, kuid on tegelikult suur samm, mille FIA on autoralli populariseerimise mõttes astunud. Selle eesmärk on tuua MM-sarja rohkem tiime, sest konstruktorid peavad uute reeglite järgi tootma 24 kuu jooksul kokku kümme autot ning olema võimeline neid ka müüma. See tähendab, et kõrgeimas võistlusklassis saavad edaspidi osaleda ka väiksemad eratiimid ja mitte ainult suured autotootjad nagu Toyota ning Hyundai.

Uutele võistlusmasinatele on kehtestatud ka 345 000 euro suurune hinna ülempiir, mis peaks Rally1 võistlusklassi veelgi ligipääsetavamaks tegema. Samuti otsustati, et MM-sarjaga liituvad konstruktorid peavad esimesel hooajal osalema kahe autoga vähemalt pooltel etappidel.

"Oleme ladunud vundamendi MM-sarja uueks ajastuks, pakkudes konstruktoritele, tiimidele ja võistlejatele stabiilsust, selgust ja pikaajalise visiooni. Oleme pannud aluse suurepärasele rallisarjale, mida pakume fännidele üle terve maailma," lisas rahvusvaheline autoliit pressiteates.

Teadaolevalt on Toyota seni ainus tootja, kes WRC27 autot arendama hakanud. Hyundai on keskendunud tulevale hooajale ning ei ole kinnitanud, et jätkab uue tsükli tulekul MM-sarjas. Tõenäoliselt jätkatakse Rally2 autoga, millel tehakse vajalikud muudatused.

MM-sarja hooaeg algab jaanuari lõpus Monte Carlo ralliga.