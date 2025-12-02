Tänak ei osale järgmisel aastal ühelgi MM-rallil

2019. aasta autoralli maailmameister Ott Tänak teatas novembri alguses, et võtab tippspordist aja maha. Eelmisel nädalavahetusel lõppes Saudi Araabias MM-hooaeg ja koos sellega Tänaku periood täiskohaga sõitjana. On spekuleeritud, et uuel aastal võib ta kaasa teha üksikutel MM-rallidel, aga Tänak ise lükkas need kuulujutud ümber.

"Autod on ainsad asjad, mis on selles spordis suurepärased. Need on fantastilised, jään neid igatsema," ütles Tänak Soome portaalile rallit.fi antud intervjuus. "Oleme seda tööd teinud täiskohaga 10-15 aastat. Need on olnud kiired aastad, aga samas on mul olnud võimalus oma unistusi jahtida. Olen selle eest tänulik enda tiimile ja perele, et nad lubasid mul seda teha."

2025. aasta MM-hooaeg alles lõppes, aga peagi algavad ettevalmistused uueks hooajaks, mille esimene etapp sõidetakse jaanuari lõpus Monte Carlos. "Meie esimene puhkus on täpselt Monte ajal, seega Montet ma kindlasti ei jälgi," muigas Tänak.

Ühtlasi lükkas Tänak ümber kõik kuulujutud, mille kohaselt võiks ta järgmisel aastal mõnel MM-rallil – näiteks Rally Estonial – taas võistlusautosse istuda. "Olen juba kõik pakkumised saanud ja broneerinud kõik puhkused nädalavahetusteks, mil rallid toimuvad. Seega selleks pole mingit võimalust," teatas Tänak.

Konkreetsele küsimusele, kas teda siis ei näe järgmisel aastal ühelgi MM-rallil sõitmas, vastas Tänak: "Ei."

Tänak ei osanud ka öelda, kas teda võib järgmisel aastal üldse ralliauto roolis näha. "Praegu pole meil mingeid plaane. Esimene plaan on see, et astun sellest spordist kõrvale ja lülitan süüte välja. Teeme endiselt üldfüüsilise trenni, aga vaatame, mis saab. Igal juhul on paar puhkust plaanis," rääkis Tänak.