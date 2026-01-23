Jürgenson langes oma võistlusklassis koha võrra

Autoralli MM-sarja hooaja avaetapil Monte Carlos Rally2 autode seas avapäeva järel seitsmes olnud Romet Jürgenson (M-Sport Ford) langes reedese võistluspäeva lõunapausiks koha võrra, aga vahe prantslase Pablo Sarraziniga (Citröen) on väike.

26-aastane Jürgenson lõpetas neljanda katse kümnendana ja viienda katse üheksandana, aga tegi kuuendal kiiruskatsel vinge sõidu ja pälvis võistlusklassis viienda koha (+14,0).

Üldarvestuses oli ta enne seda katset langenud üheksandale kohale, aga kiire sõit kergitas eestlase belglasest Cedric Cherainist (Škoda) mööda kaheksandale kohale. Jürgenson kaotab võistlusklassi liidrile Leo Rosselile (Citröen) minuti ja 56 sekundiga, aga tema ees jätkab prantslane Pablo Sarrazin (Citröen; +1.54,0), kelle edu on vaid kaks sekundit.

Lisaks Rosselile mahuvad esikolmikusse veel Lanciat esindav Nikolai Grjazin (+31,2) ja Eric Camilli (Škoda; +44,3), Sarrazini ja esikolmiku vahel on veel Roberto Dapra (Škoda; +56,5), Arthur Pelamourgues (Hyundai; +58,2) ja Chris Ingram (Toyota; +1.46,4).

Reede õhtupoolikul läbitakse veel kolm kiiruskatset.