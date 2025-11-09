Hyundai tiimipealik: oleme kurvad, aga mõistame Tänaku otsust

Tänak liitus esimest korda Hyundaiga 2020. aastal vahetult pärast Toyotaga maailmameistriks tulekut. 2023. aastal põikas ta korraks tagasi kasvatajavõistkonda M-Sporti, aga veetis kaks viimast aastat taas Lõuna-Korea autotootja tiimis.

"Kuigi olime Oti otsust kuuldes kurvad, siis loomulikult mõistame tema motivatsiooni täiskohaga rallispordist loobuda," sõnas Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul.

"Oleme kahe väga eduka aja jooksul koos palju saavutanud - alates esimesest elektrifitseerivast võidust Eestis kuni 2020. aasta tootjate tiitini, lisaks kaheksa võitu ja paljusid poodiumikohti."

"Kõikide tõusude kõrval, mida oleme koos tähistanud, on olnud ka mõõnasid, kuid Ott on jäänud alati täielikult pühendunuks," kiitis prantslane. "Ta on üks maailma paremaid rallisõitjaid ja endiselt jõud, kellega tuleb arvestada; kui tal kõik klapib, siis on ta peatamatu."

Abitebouli sõnul on Tänak inspireerinud teisi nii rallietappidel kui ka mujal ja tänas teda panuse eest meeskonna edusse. "See võib olla teine kord, kui meie teed lahku lähevad, kuid Ott jääb Hyundai perekonda. Aitäh, Ott - loodame, et kohtume ühel päeval uuesti."