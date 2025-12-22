X!

Tänaku arvates liigub MM-sari vales suunas: olen üsna mures

Autoralli
Ott Tänak.
Ott Tänak. Autor/allikas: Hyundai Motorsport Media.
Autoralli

2019. aastal autoralli maailmameistriks tulnud Ott Tänaku arvates keskendutakse MM-sarja madalseisust välja toomisel valedele asjadele.

Autoralli MM-sarjas võetakse alates 2027. aastast ühe suure muudatusena kasutusele uued Rally1 autod, mis hakkavad sarnanema praegustele Rally2 masinatele.

Tänaku arvates liigutakse selle sammuga vales suunas. "Olen selle pärast üsna mures, sest autod on meie alal juba mõnda aega olnud ainsad head asjad," rääkis Tänak ralliportaalile Rallit.fi. "Nüüd hakatakse muutma midagi, mida on lihtne muuta, kuid me ei tegele probleemidega, mis vajaksid päriselt tähelepanu."

Eestlane ise suunaks fookuse jälgijaskonna kasvatamisele. "Promootori rollile peaks väga hoolikalt keskenduma. Selleks oleks vaja suuremat muutust, mitte niivõrd spordialas endas või tehnilistes reeglites. Samas see ei ole enam minu mure. Mina saan kõiki muutusi nüüd kõrvalt jälgida," sõnas Tänak.

"Promootor tegeleb hetkel ainult pisiasjadega. Tuleks vaadata suuremat pilti. Action'it jagub, aga seda lihtsalt ei näidata," lisas ta.

Tänak ei plaani tuleval aastal ühelgi MM-rallil osaleda. Uus MM-hooaeg algab jaanuari keskel Monte Carlos.

Toimetaja: Henrik Laever

