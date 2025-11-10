Vaher liitub Toyota noorteprogrammiga, Solberg saab WRC-s võimaluse

Kahekordne maailmameister Kalle Rovanperä astub käesoleva hooaja lõpus rallist kõrvale ning järgmiseks aastaks võtab tema koha meeskonnas üle tänavu Yaris Rally2 masina roolis WRC2 MM-tiitli võitnud 24-aastane Oliver Solberg.

"See on minu jaoks Toyota perekonna liikmena olnud täiesti imeline aasta. Täitsime oma eesmärgi, milleks oli WRC2 MM-tiitel ning siis saime Rally Estonial võimaluse Rally1 autoga, mis oli meie jaoks suurepärane nädal. Nüüd on mul jälle võimalus sõita kõrgeimal tasemel ehk sel aastal on täitunud paljud minu unistused," kommenteeris Rootsi lipu all sõitev Solberg.

Ülejäänud Toyota WRC1 rivistus jääb samaks nagu sel aastal ehk lisaks Solbergile sõidavad järgmisel hooajal meeskonna eest Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, Sami Pajari ja Sebastien Ogier. Prantsusmaa rallilegend lööb Toyota teatel kaasa enam kui pooltel uue hooaja rallidel. Tiimipealikuna jätkab Jari-Matti Latvala.

Lisaks nimetas Toyota oma talendiprogrammi ka 18-aastase eestlase Jaspar Vaheri, kes osales sel aastal Itaalia rallitiimi MS Munaretto koosseisus Lanciaga juunioride Euroopa meistrivõistlustel.

"Mul on Toyota programmiga liitumise üle väga hea meel," kinnitas Vaher Toyota kodulehele. "See on eriline võimalus, mis laseb mul ennast heas autos ja tugevatel võistlustel tõestada, et saaksin oma karjääris areneda. Mul on juba olnud võimalus Toyota Rally2 masinat testida, tunnetus on hea ja arenen iga kilomeetriga. Rally4 sarjast tulles on see väga suureks sammuks, seega arvan, et järgmine aasta on mulle korralikuks õppetunniks."