Laine: käesolev hooaeg on samm reaalsusesse tagasi, pean palju vaeva nägema

Eelmisel hooajal üheksalt MK-stardilt punkte kogunud Eesti mäesuusataja Tormis Laine käesolev hooaeg on alanud üle kivide ja kändude.

Laine rääkis pärast esmaspäevast Alta Badia MK-etapi ebaõnnestunud slaalomit suusaliidu pressiteate vahendusel, et suure stardinumbriga rajale minnes on vaja maksimaalselt riskida.

"Mina ja mu tiimikaaslane sõitsime mõlemad toki jalgade vahele, eks see natuke õnnetu on," kommenteeris mäesuusataja õhtul Vikerraadiole. "Slaalomis seis liiga hea ei ole. Sellest ajast saadik, kui Colorados kätt vigastasin, ei ole seda väga treenida saanud - olen viimase viie nädala jooksul teinud ühe slaalomitreeningu."

"Kui jätta kõrvale muud asjad - kõrge number, väljasõit ja kõik muu - oleks seal igal juhul praegu olnud raske tulemust teha ehk 30 sekka sõita. Praegu on slaalom mul selline, et pole põhjustanud lootusi väga kõrgeks kruttida," tõdes Laine.

Lisaks Alta Badiale pidi Laine slaalomi katkestama ka Val d'Iseres ja Levis, Gurglis ja Hafjellis ei õnnestunud kvalifikatsioonist edasi pääseda. "Levil sõitsin ka toki jalgade vahele, eks seal need paralleelid tänasega on; kui treeninguid pole, ei ole pöördeajastus võib-olla nii lihasmälus sees ja selliseid asju juhtub rohkem. Val d'Iseres ma kukkusin, aga eks need kõik kolm slaalomit on olnud märgid ebakindlusest. Kui enesekindlust on vähe, kipuvad vead ka lihtsamini sisse tulema," kommenteeris Laine.

Ainsad käesoleva hooaja MK-punktid on Laine saanud suurslaalomis, kui oli Söldenis 23. ning Copper Mountainis 28. "Ka suurslaalomis on mul viimased kolm võistlust raske olnud. Seal on see asi palju rohkem väikestes detailides kinni. Slaalomis on puudujääk praegu ikkagi suurem, seal on vaja suuremat muudatust, et eelmise aasta tulemusteni tagasi jõuda," lisas eestlane.

Eelmisel, oma läbilöögihooajal, jõudis Laine esimese Eesti mäesuusatajana MK-punktidele ning säravaimaks saavutuseks jäi Val d'Isere suurslaalomi 14. koht. "Kõige suuremad ootused tulevad endalt," tõdes Laine. "Pärast eelmist hooaega on nendega raske hakkama saada, kui praegu on selline raskem faas sisse tulnud. Eks ma tean ju ka seda, et eelmisel hooajal oli potentsiaali, et tulemusi veel paremaks teha. See teebki praegust olukorda veelgi raskemaks, kui tean, et eelmine hooaeg oleks võinud veel parem olla - nüüd oleks väga õnnelik, kui oleks praegu need tulemused, mis eelmine aasta olid."

"Praegune hooaeg on natukene [samm] reaalsusesse tagasi, et pole midagi nii lihtne kogu aeg teises sõidus olla," jätkas ta. "Oleme üritanud tehnikas asju muuta, eelmisel aastal rääkisin, et pöörde algus on nõrk koht ja sellega tegeleme ka praegu. Kui kainet analüüsi teha, siis võib-olla ongi hetkel selline moment, et samm tagasi, et saaks kaks sammu edasi astuda. Selle nimel on nüüd vaja kõvasti vaeva näha, need tulemused ei tule niisama."

