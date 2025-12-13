Laine piirdus Val D'Isere's ühe laskumisega

Laine sai oma ainsal läbimisel kirja aja 1.03,77 ja kaotas avalaskumise kiireimale austerlasele Stefan Brennsteinerile 2,62 sekundiga.

Eestlase sõnul läksid võistlusele eelnenud treeningpäevad hästi ning laupäevaseks võistluseks oli tal selge mänguplaan olemas. "Kuna kahel viimasel võistlusel ei riskinud ma piisavalt, tahtsin täna väga agressiivselt ründama minna. Tagantjärele vaadates tundub, et tehnika lagunes sellega koost. Üleval tegin ühe vea, mis maksis kolm-neli kümnendikku. Ülejäänud rajal sõitsin veidi liiga otse ja mitte piisavalt puhtalt. Üritasin lihtsalt vajutama minna, aga see ei toiminud," ütles ta.

Võistlustingimused olid head, kuid mitte Lainet soosivad. "Kuna ilm on olnud ilus ja õhk kuiv, ei olnud siinsed olud kuigi jäised. Minul on aga agressiivse lume peal hetkel raskusi. Oleksin eelistanud võimalikult rasket ja jäist rada. Kuna võistlusolud olid head, oli ka tagantpoolt tulijatel hea võimalus korralikke tulemusi kirja saada."

Võistluse võitis šveitslane Loic Meillard, kelle tulemuseks kujunes kahe laskumise kokkuvõttes 2.10,07. Teise ja kolmanda koha hõivasid tema koondisekaaslased Luca Aerni (+0,18) ja Marco Odermatt (+0,33).

Avalaskumise järel esikohal olnud Brennsteiner kukkus viiendaks (+0,47). Tema ja esikolmiku vahele mahtus norralane Timon Haugan (+0,42).

Pühapäeval võistleb Laine slaalomis. "Kuna käsi pole veel USA treeningul saadud vigastusest taastunud, saab homne slaalomisõit olema tõsiselt valus," märkis ta.

Pühapäeval algab slaalomi avalaskumine kell 10.30 ja teine laskumine kell 14.00.