Tormis Laine piirdus Beaver Creekis ühe laskumisega

Mäesuusataja Tormis Laine võistles Beaver Creekis toimunud MK-etapil suurslaalomis, aga lõpetas esimese laskumise 44. kohal ning teise sõitu ei pääsenud.

"Ei ole võimalik millegagi rahul olla. Teised sektorid olid enam-vähem, kuid lameda peal kaotasin ma 1,28 sekundit – seda on väga palju," ütles 25-aastane Laine. "Kas ma ei suutnud lameda peale piisavalt hoogu kaasa võtta või oli asi suusavalikus."

Neljapäevasel treeningul vigastas Laine oma kätt, kuid selles ta tänase võistluse ebaõnnestumist ei süüdista. "Käsi ei ole paranenud, luus on ilmselt ikkagi mõra, kuid ta on mul nii kinni teibitud, et adrenaliiniga suudan ma selle täielikult ära unustada," lisas ta.

Euroopasse naastes on plaan teha vajaminevad uuringud, et selgitada välja, kuidas vigastuse osas edasi toimida.

Šveitslane Marco Odermatt pälvis oma hooaja neljanda võidu, kui edestas esimesel laskumisel konkurente 0,86 sekundiga. Teise laskumise lõpetas ta tagasihoidliku 25. kohaga, aga sellest piisas esikohaks. Teise koha sai itaallane Alex Vinatzer (+0,23), pjedestaalile pääses veel norralane Henrik Kristoffersen (+0,34).

MK-sari rändab järgmisel nädalavahetusel Prantsusmaal Val d'Isere'i, kust pärineb Laine karjääri parim maailma karika sarja tulemus: 14. koht suurslaalomis.