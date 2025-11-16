X!

Laine Levi MK-etapil tulemust kirja ei saanud

Mäesuusatamine
{{1763290920000 | amCalendar}}
Tormis Laine Levi MK-etapil
Tormis Laine Levi MK-etapil Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Mäesuusatamine

Mäesuusatamise MK-etapil Soomes Levil Tormis Laine slaalomis finišisse ei jõudnud.

68. mehele rajale pääsenud Laine oli poolel distantsil 47., aga siis sõitis ta väravast mööda ning seega tulemust kirja ei saanud.

"Tänane rada oli väga hea ja jäine – punktikohale sõitmine oleks kindlasti võimalik olnud. Mul on väga kahju, et ma ei suutnud seda võimalust kasutada," ütles Laine. "Sel hooajal on ainuüksi stardinumbri tõttu väga raske. Kindlasti tuleb võistlusi, kus sellise stardinumbriga ei ole punktikohale jõudmine reaalne, kuid täna see võimalus oli."

Ebaõnnestumise võttis ta kokku järgmiselt: "Tegin väikese vea järsu peale sisse sõites, ülekeha läks rotatsiooni ja liiga ette ning järgmises pöördes suusk lõikas natuke liiga kiiresti. Kahjuks on slaalomis väga kerge jalge vahele sõita."

"Mul oli kindel mänguplaan, mida läksin realiseerima. Kuni veani läks kõik plaanipäraselt," jätkas Laine. "Nüüd tuleb vaadata, kuidas siit edasi minna. Loodetavasti tuleb veel võistlusi, kus rada on nii hea nagu siin. Samuti püüan leida võimalusi, kuidas oma punkte võimalikult kiiresti parandada."

Esimese laskumise lõpetas 62 meest, kiireim oli Brasiilia lipu all võistlev Lucas Pinheiro Braaten ajaga 54,13. Talle järgnesid prantslane Noel Clement (+0,41) ja norralane Timon Haugan (+0,49).

Teine laskumine algab kell 14.

Toimetaja: Maarja Värv

