Laine jäi teisest laskumisest välja: väljakutsed on seotud ülemõtlemisega

Laine sai esimesel laskumisel ajaks 1.19,27, millega pälvis kokkuvõttes 47. koha. Edasipääsust ehk 30. kohast lahutas eestlast 0,64 sekundit.

Laine sõnul olid võistlusolud head ning nende taha hea tulemus ei jäänud, tööd vajab aga vaimne pool. "Kindlasti ei ole materjali poole pealt hetkel kõik ideaalne, kuid selle taha teise sõitu pääsemine ei jää - pigem võiks see anda viimase lihvi TOP15-sse pääsemiseks," sõnas ta. "Väljakutsed on seotud ülemõtlemisega. Kiiresti suusatamiseks ei tohiks peas olla nii palju mõtteid nagu minul. Tuleb keskenduda vaid sõidule. Kui möödunud hooajal olin ma võistlustel kiirem kui treeningutel, siis hetkel on asjad vastupidi."

Kõige kiirem oli hooaja esimest MK-etapivõitu jahtiv Marco Schwarz, kelle ajaks jäi 1.16,00. Austerlane edestas konkurente enam kui poole sekundiga, teise koha sai ameeriklane River Radamus (+0,64) ning esikolmikusse mahtus veel austerlane Stefan Brennsteiner (+0,67).

Schwarzi edu osutus lõpuks kindlaks ning ta kindlustas koondtulemusega 2.35,02 hooaja esimese etapivõidu. Teiseks kerkis esimese läbimise järel viiendat kohta hoidnud Lucas Pinheiro Braathen (+0,18), esikolmikusse jäi püsima veel Brennsteiner (+0,22).

Esimese läbimise järel teisel kohal olnud Radamus langes koguni seitsmendaks (+0,87), temast möödusid veel Atle Lie McGrath (+0,46), Fabian Gratz (+0,48) ja Marco Odermatt (+0,82).

Esmaspäeval võisteldakse slaalomis ning starti läheb ka Laine. "Püüan endast parima anda ja seejärel võtta väikese jõulupuhkuse. Peale seda hakkan taas kodu lähedal treenima ning uusi suusamudeleid ja -saapaid testima," sõnas käevigastusega heitlev eestlane.