Laine ei jõudnud esimesel laskumisel finišisse: parimad sõidud on alles ees

25-aastane Laine läbis kaks vaheajapunkti, kuid poleks selle tempoga igal juhul teisele laskumisele pääsenud. Pärast teist punkti jättis ta sõidu katki ning jäi tulemuseta.

"Tunnistan, et slaalomis olen hetkel väikeses augus. Enesekindlusest jääb puudu ning olen saanud teha liiga vähe slaalomi trenne. Tõsi, ka möödunud hooajal ei saanud slaalomit kuigi palju treenida, kuid kordaläinud suurslaalomi etapid andsid võistlusteks enesekindlust," tunnistas eestlane.

Eestlane on sel MK-hooajal kahel korral lõpetanud punktikohal, aga pole ülejäänud neljal etapil teisele laskumisele pääsenud. "Hetkel on ranne nii kõvasti kinni teibitud, justkui see oleks kipsis. Keppe ei saa käe asendi tõttu tavapäraselt käes hoida. Iga vasakpöörde ajal paremaga tokki lüües kõik valutab," ütles Laine.

Suurslaalomi osas on sportlane siiski optimistlik. "Suurslaalomis on asjad paremini. Sain veel [laupäevast] sõitu analüüsida ning selle kohta kui halvasti ma sõitsin, jäi ikka väga vähe teise sõitu kvalifitseerumisest puudu. Tehniliselt olen sel hooajal sõitnud paremini kui möödunud hooajal. Hetkel ei ole aga iseenesestmõistetavat kergust sees. Pean tegema ühe sammu tagasi, et siit kaks sammu edasi astuda," rääkis ta.

Kiireim oli šveitslane Loic Meillard, kes sai ajaks 47,49. Talle järgnesid norralased Timon Haugan (47,54), Atle Lie McGrath (47,63) ja Henrik Kristoffersen (47,92), viiendaks jäi eelmisel aastal Norra lipu Brasiilia lipu vastu vahetanud Lucas Pinheiro Braathen (48,00).

Etapivõidu pälvis lõpuks Haugan, kelle tulemuseks jäi 1.37,89. Meillard sai teisel laskumisel 15. koha ning langes teiseks (+0,28), Kristoffersen kerkis kolmandaks (+034), sest McGrath ei jõudnud finišisse. Teine laskumine jäi pooleli ka Pinheiro Braathenil.

Lainel on selge plaan, kuidas edasi liikuda. "Nüüd tuleb väga täpselt läbi mõelda, milliseid vigu ma teen ja teha treeningutel väga täpset tööd, et neid edaspidi vältida. Kõik algab sellest, et olen treeningutel 100-protsendiliselt asja juures ja järgin kindlat plaani," rääkis ta. "Kui treeningutel ei teki ebakindlaid momente, suudan ka võistlusoludes rahulikuks jääda ja rumalaid vigu vältida. Suurslaalomi pärast ma eriti ei muretse. Usun, et olen oma tulemustega juba õige pea seal, kus ma olen peaksin. Slaalomis on aga veidi pikem tee tagasi."

MK-sari rändab järgmisena Itaaliasse, järgmisel nädalavahetusel võisteldakse Val Gardenas. Laine otsustas selle vahele jätta ning võistleb enne jõule Alta Badias.

"Peale Alta Badia MK-etappi tuleb väike, aga väga vajalik paus, et treenida, materjali testida ja end uuesti positsioneerida. Ma tean, milleks võimeline olen ning olen väga kindel, et suudan tagasilöögid ületada ja tulla tagasi tugevamalt kui kunagi varem. Minu parimad sõidud on alles ees," ütles ta.