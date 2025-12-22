Tormis Laine ei saanud slaalomis tulemust kirja

Laine sõitis esimesel laskumisel toki jalgade vahele. "Lihtne mägi ja lihtsad olud, kuid konkurents on väga tihe. Isegi kui eespool startijad ei anna endast 100%, siis selle raja peal kaotavad nad vähe. Täna oli TOP30-s vähe ka neid, kes rajalt välja sõitsid. Suure stardinumbriga on vaja sellistes tingimustes maksimaalselt riskida – vigu ei tohi endale lubada," rääkis Laine võistluse järel.

Vaatamata hiljutisele käevigastusele ütles sportlane, et valuvaigistite toel oli enesetunne sõidu eel hea. "Alguses tegin väikese vea, kuid üldiselt tundus, et sõit sujub. Tegelikult kaotasin aga üsna palju aega. Selleks, et slaalomit paremini sõita, on vaja võimalust treenida," märkis ta.

Kahe laskumise kokkuvõttes saavutas esikoha Norra esindaja Atle Lie McGrath 1.44,50-ga. Teiseks tuli prantslane Clement Noel (+0,30) ja kolmanda koha sai šveitslane Loic Meillard (+0,39).

Järgmine MK-etapp ootab Lainet ees 7. jaanuaril Itaalias Madonna di Campiglios, kus on kavas slaalom. Pühade ajal plaanib ta spordist võimalikult vähe mõelda: "Lähen ja magan end kodus välja ning käin koeraga jalutamas. Tiheda graafiku tõttu pole ma jõudnud ka lähedastele jõulukinke valida, nii et see on samuti plaanis."