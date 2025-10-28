X!

KUULA | "Võimlas" räägiti skandaalsest suluseisust ja ülikooliderbist

Foto: Vikerraadio
Vikerraadio spordisaates "Võimla" kohtusid teisipäeval Tarmo Tiisler, Johannes Vedru ja Juhan Kilumets.

"Võimla" peatus emotsioone ja kõneainet pakkunud Paide ja Flora vahelisel jalgpallikohtumisel. Sellel mängul juhtunu kohta küsiti ka kuulajate arvamust. Lisaks tehti kõva möllu korvpallisaalis, kui omavahel läksid vastamisi TalTech ja Tartu Ülikool. 

Ujuja Ralf Tribuntsov on tõusnud suurepärasesse vormi ja paneb fännid lühiraja EM-i eel spordialast aina tihedamalt rääkima. Kuidas mõjuvad ja mida annavad Mati Alaverist ja Eesti murdmaasuusatamisest tehtud dokumentaalfilmid?

Rahvusvahelises suusaspordis otsustati venelased ja valgevenelased endiselt tähtsate võistluste ukse taga hoida. Vikerraadio spordisaade "Võimla" on eetris teisipäeviti kell 10.05.

Toimetaja: ERR Sport

26.10

Endrekson: peatreeneri amet hõigati minu jaoks natuke vara välja

21.10

Kirt: ma ei saa pakkuda Soome korüfeede teadmisi, küll aga tippspordi kogemust

20.10

"Spordipühapäev": kuidas tuua hoovisport tänapäeva lastele?

13.10

Valimistel kandideerivad ka mõned tegevsportlased

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

