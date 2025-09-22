Eesti suusahüppajad said suvisel GP-etapil seitsmenda koha

Supertiimide võistlusel ongi kaheliikmelised võistkonnad. Tuleva talve olümpiamängude mägedel peetud võistlusel pääsesid Aigro ja Vagul 14 tiimi seas finaali ehk kaheksa parema sekka. Mõlemad tegid kolm hüpet – Aigro hüpped olid 131,5, 126,5 ja 127 meetrit ning Vaguli hüpped olid 126, 124 ja 124 meetrit. Kokku teeniti 691,9 punkti. "Võistlus oli täitsa okei. Tunded on rahuldavad. Midagi üleliia ei ole. Kõik on nii, nagu peab," jäi Aigro võistlusest rääkides tagasihoidlikuks.

"Oma hüpped läksid mul väga hästi selle mäe peal, tegin nädalavahetuse parimad hüpped. Ja Artti tegi ka väga hea töö, peale esimest hüpet oli ta 0,1-ga teine, see ka väga kõvasti päästis meid," muheles Vagul. "See seitsmes koht on väga kõva Eestile. Enne olümpiat just. Olümpiamägedel teha selline sooritus – väga rahul!"

Vaid 0,1 punktiga edestas Eesti paar Šveitsi, kelle tiimi kuulusid neljakordne olümpiavõitja Simon Ammann ja Gregor Deschwanden.

Esikoha sai 786,6 punktiga Poola koosseisus Kamil Stoch ja Dawid Kubacki, teine oli Jaapan (Ren Nikaido ja Ryoyu Kobayashi) 765,7 punktiga ning kolmas Sloveenia (Domen Prevc ja Anže Lanišek) 764,7 punktiga.

Normaalmäel sai Aigro Val di Fiemmes 40. ja suurel mäel 24. koha. Kas need olid ootuspärased kohad? "Kindlasti ootused on kõrgemad. Enam pole eesmärk 30 sekka jõuda, eesmärk on kõrgemale tulla," nentis Aigro. "Aga olukord on selline ja kindlasti õppisime siit, mida teised koondised on paremini teinud ja vaadates varustust, on meil kõvasti tööd teha. Natuke on veel talveni aega, nii et üritame ennast parandada."

Vagul oli normaalmäel 42. ja suurel mäel 37. "Mul on ettevalmistus läinud väga hästi, treenerivahetus on hästi mõjunud, olen saanud spetsiifilist ja kõva treeningut. See on võtnud palju pühendumist. Peab ikka peaga trennis kaasas olema ja keskenduma sellele, mida teed. Ja kõva trenn, loomulikult," ütles Vagul, mis on tema tulemuste paranemisele kaasa aidanud.