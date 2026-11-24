100 korda Eesti koondist esindanud Teniste liitus Welcoga 2025. aastal ning kandis möödunud hooajal, kui Welco esmakordselt Premium liigasse kerkis, kaptenipaela.

"Teniste jätkamine on suurepärane nurgakivi kogu meie meeskonnale. Kui mehel on koondise eest kirjas 100 mängu ning ta on 38-aastaselt endiselt tippvormis, siis ei jäägi muud üle kui siiralt rõõmustada, et legend meiega on otsustanud jätkata," ütles Welco spordidirektor Mihkel Rääk. "Viimastel aastatel on Taijo kandnud ka meie meeskonna kaptenipaela ning olnud suureks eeskujuks teistele mängijatele oma ääretult professionaalse suhtumise, töökuse ja pühendumusega."

"Loodetavasti jagub mehel ambitsiooni ja mängurõõmu veel pikkadeks aastateks ning miks mitte võtta sihiks ka Boriss Dugani rekordit," lisas Rääk, viidates sellele, et Dugan käis Eesti kõrgliigas väljakul 51-aastaselt.

Welco teatas esmaspäeval, et eelmisel hooajal esiliigas 35 väravat löönud Kenlou Laasner lahkub klubist ja liitub Tallinna Kaleviga.