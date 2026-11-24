Kolmekordne olümpiafinalist esines spordikonverentsil teisipäeval ning alustas oma ettekannet avaldusega, et ei näe ennast enam tippsportlasena. "Olen endiselt Rasmus, aga tänane Rasmus, kes siin seisab, on väga-väga väsinud endine tippsportlane. Väsinud ilmselgelt ja paratamatult aastakümnete pikkusest füüsilisest ja ka mentaalsest pingutusest. Väsinud rutiinist, pingest, reisimisest, võistlemisest ja võitlemisest. Miskipärast on läinud nii, et olen hädaohutu harilikus olukorras, aga hädaohtlik lootusetuna näivates situatsioonides," lausus Mägi.

"Sellisest lihtlabasest – rõhk sõnal labasest – enesekindlusest ei ole ma kunagi pakatanud, aga arvan, et nii mõnegi lootusetuna näiva poolfinaali olen enda kasuks kallutanud sellega, et olen ebakindlusest keeldunud," jätkas Mägi. "Paraku on tippspordis niimoodi, et selle aja peale, kui ennast enda tulemustega lõpuks õigustatakse – näiteks kolme olümpiafinaaliga – siis ollakse jätkamiseks liiga vanad. Üks olümpiafinaal on ilmselt juhuslik, kaks ei ole ka piisav, kolmas on praktiliselt võimatu, aga kui see kuidagi juhtuma peaks, siis tähendab see, et vanust tuli ka peale. Väsinud olen kindlasti tiitlivõistlustest ja sellega kaasnevast, finaalides üle oma varju hüppamisest. Leidlikkusest, nipitamisest ja võib-olla kõige rohkem isegi kompenseerimisest. Selles võtmes, et järjepidevalt endast võimekamatega mõõtu võtta ja ennast realiseerida," lisas ta.

Oma esinemise järel kinnitas Mägi Õhtulehele, et nüüdseks on ta endine tippsportlane. "Kui ma nii ütlesin, siis nii on," märkis Mägi Õhtulehele.

34-aastane Mägi võitis oma ainsa täiskasvanute tiitlivõistluste medali 2014. aastal Zürichis toimunud Euroopa meistrivõistlustel, kus tuli finaalis šveitslase Kariem Husseini järel hõbemedalile. Ta jõudis olümpiamängudel finaali nii 2016. aastal Rio de Janeiros, 2021. aastal Tokyos kui ka tunamullu Pariisis. Rios saavutas Mägi kuuenda ning Tokyos ja Pariisis seitsmenda koha.

Lisaks jooksis Mägi kahel korral MM-i finaalis, teenides 2022. aastal Eugene'is kaheksanda ja aasta hiljem Budapestis seitsmenda koha. Tema isiklik rekord 400 meetri tõkkejooksus 47,82 on Eesti rekord ja kõigi aegade tabelis 53. tulemus.

Mägi on Eesti aasta meessportlaseks valitud kolmel korral: 2014, 2016 ja 2021.