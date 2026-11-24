Jalgpalli Premium liigast välja kukkunud ja esiliigasse langenud Narva Trans teatas ühismeedias, et klubist lahkus Kanada kaitsja Cristian Campagna.

Kahe täishooaja jooksul käis Campagna Transi eest väljakul 70 kohtumises, lõi neli väravat ja andis kolm väravasöötu. "Ta paistis silma kindla kaitsemängu ja suurepärase tegutsemisega õhuvõitlustes ning pälvis tunnustust ühena meistriliiga parimatest kaitsjatest. Täname Cristianit nende kahe aasta eest! Jääme sind igatsema ning soovime edu uues klubis, edukat karjääri jätku ja uusi kordaminekuid!" kirjutas Trans sotsiaalmeedias avaldatud postituses, vahendab Soccernet.

Juba novembri alguses, kui kõrgliigas väljalangemine selgeks sai, andis klubi teada, et uuel hooajal ei jätka nende ridades Hispaania väravavahti Iker Venteo, tema poolkaitsjast kaasmaalane Yenerey Betancor, Brasiilia kaitsja Eriks Santos ega ka Nigeeria ründaja Imoh Imeh John. Mõne päeva eest teatati kaitsja Aleksandr Ivanjušini lahkumisest.

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