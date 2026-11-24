Eesti meeste korvpallikoondis valmistub Tallinnas maailmameistrivõistluste kvalifikatsioonimängudeks Prantsusmaa ja Soomega. Prantsusmaa kõrgliigas mängiv Kregor Hermet rääkis vastastest ja ütles, et isegi kui prantslased ei saa kaasa võtta oma suuri tähti, on siiski tegemist ühe parema koondisega maailmas.

Eesti tõi MM-valiksarja teise ringi üle kolm võitu ja kolm kaotust, kuid esimene aken L-grupis kujunes äärmiselt koledaks. Kõigepealt tuli võõrsil Ungaris leppida 18-punktilise kaotusega, misjärel saadi koduväljakul Soomelt 67:96 kaotus.

Järgmisena ootab ees Prantsusmaa, kellega minnakse reedel välja müüdud Unibet Arenas vastamisi. Prantsusmaa suurimad staarid nagu Victor Wembanyama, Rudy Gobert ja Evan Fournier selles aknas ei mängi ning koondises on tehtud omajagu vangerdusi, ei saa vastast kuidagi alahinnata.

"Olen saanud nii mõnegi vastu mängida. Kui seda lühikeselt kokku võtta, siis kõik nimed keskmisele Eesti spordifännidele palju ei ütle, aga nad on oma meeskondades ikka põhimehed. Neil seda mängukogemust, tarkust jagub kõrgel tasemel. Keskmine tase on koondisel väga kõva, mis siis, et superstaarid on puudu," rääkis Dijonis mängiv Hermet ERR-ile.

"Aga see teeb nad teistmoodi ohtlikuks. Kui suuremad nimed on puudu, võib meeskond olla ühtsem ja kollektiivsemalt paremini esineda," lisas ta. "Alahinnata neid ei tasu, nad on hea koondis. Keskmine tase on nii kõrge, et ka mõne puudujaga suudavad nad mängida väga head korvpalli."

Lisaks kuulub Prantsusmaa koosseisu neli Euroliiga mängijat, kes liituvad koondisega alles neljapäeval ehk päev enne koondisemängu. "Euroliiga ja FIBA vahel selline tants käib. Kunagi ju ei tahetud üldse lasta Euroliiga mehi, aga nüüd on suunis võetud, et proovitakse mingi konsensus leida. Eks see nende jaoks ka lihtne ei ole, trenni nad koos meeskonnaga teha ei saa, aga klass on ikka nii kõrge, et nad annavad ikkagi meeskonnale väga palju juurde. Iseasi, kui värsked nad on, aga see on juba nende mure," rääkis Hermet.

Kas see võiks Eestile ka eelise anda? "Võiks ju nii olla. Me saame oluliselt kauem väikeses ja lühikeses aknas, see paar-kolm päeva koos harjutada. See on suur valuuta. Loodetavasti mängib see meie kasuks. Kõigi vastu, nii minevikus kui ka tulevikus, peame minema energia ja füüsilisusega lööma. Passiivset korvpalli me mängida ei saa, klassi ja suurusega surutakse ära. Peame parketti närima," arvas Hermet.

Kregor Hermet Autor/allikas: JDA Dijon Basket

Eesti koondise peatreener Heiko Rannula rääkis Prantsusmaa ja Soome mängude eel, et Eesti peab mängima agressiivsemat korvpalli ning tegema mängu kiiremaks. "Isegi võrreldes eelmise aknaga on meil mõned uued asjad, mis ei ole külll rasked, aga vajavad paar päeva harjutamist. Ideaalseks seda ei lihvi, aga nii palju meil taset on, et saame ühele lehele. See teeb vastase jaoks ka keerulisemaks, meid on raskem skautida, eelmistest akendest kõike kaasa võtta ei saa," rääkis Hermet, kes on 75 mänguga praeguse koondise kõige kogenum mees.

"Uskumatu. Mäletan küll esimesi kordi, kui koondisse tulin, siis olid sellised mehed nagu Kangur, Talts, ja Timmu. Mul oli õnn ja au eelmise generatsioonide suurmängijatega koos mängida ja esimesed sammud nendega teha. Mul on see mälestus ja kogemus all," meenutas ta. "Nüüd on nipsust kümme aastat möödas, nüüd olen mina üks kogenumatest. Nii see elu käib, tahaks arvata, et need mängud ja kogemus aitab tulevates mängudes."

Kui Eesti tahab MM-finaalturniirile pääseda, oleks vaja hädasti nii prantslased kui ka soomlased alistada. "Oleme näidanud, et kui saame hea fooni peale, siis on kõik vastased võidetavad. Tähtis on see, et me ei mõtleks pingsalt ja kramplikult tabeliseisu või võidu peale," rääkis Hermet.

"Pigem leida üles enda identiteet, enda mäng, mida oleme edukates kohtumistes ja mängudes näidanud. Kui suudame selle üles leida, tõuseb ka sisemine enesekindlus. Näeme, et suudame ja oleme võimelised. Siis on kõigil meie vastu raske. Kui õnnestub, siis vaatame, mis seis tablool on," lisas ääremees.

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne mängust Prantsusmaaga algab reedel kell 18.45.