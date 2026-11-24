2011. aastal asutatud Terengganu Cycling Team kuulub Aasia edukamate kontinentaalmeeskondade hulka. Klubi on kuuel korral (2012, 2019, 2021–2024) võitnud UCI Asia Touri meeskondliku edetabeli ning kolmel hooajal (2019, 2023 ja 2024) olnud UCI maailma edetabelis parim kontinentaalmeeskond, vahendab ejl.ee.

Terengganu Cycling Teami ajaloo silmapaistvamate saavutuste hulka kuuluvad Langkawi velotuuri üldvõit 2018. aastal ja Taiwani velotuuri üldvõit 2023. aastal. Tänavu võidutses meeskonna ridades endine WorldTouri rattur, kasahh Vadim Pronskiy Tai velotuuril (UCI 2.1), kus klubi ratturid teenisid ka kolm etapivõitu. Kokku kuulus lõppenud hooajal Malaisia meeskonda 16 ratturit üheksast riigist.

Taaramäe on oma pika karjääri jooksul pälvinud Hispaania velotuuril etapivõidu 2011. ja 2021. aastal ning Itaalia velotuuril 2016. aastal. Lisaks kandis eestlane 2021. aastal kahel võistluspäeval Hispaania velotuuri üldliidri punast särki. Tänavuse hooaja ühe silmapaistvama tulemuse saavutas Taaramäe jaanuaris Araabia Ühendemiraatides peetud Sharjah' velotuuril, kus teenis nii etapi- kui ka üldvõidu. Seejuures lõpetas Terengganu Cycling Teami rattur, hollandlane Adne van Engelen velotuuri kolmandana.

Novembri alguses Retro FM-ile antud intervjuus avaldas Taaramäe, et plaanib uut hooaega alustada jaanuari lõpus Indias peetaval velotuuril.