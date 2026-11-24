Võrkpalli naiste karikavõistlustel alustatakse sel nädalal poolfinaalidega, kus esimestena lähevad vastamisi tiitlikaitsja Rae Spordikool/VIASTON ja Viljandi Metall. Teises poolfinaalis selgitavad finalisti TalTech/Nordaid ja Tartu Ülikool/Bigbank.

Esimene poolfinaalmäng peetakse kolmapäeval Tuule spordihoones, kus Rae Spordikool/VIASTON võõrustab Viljandi Metalli. Mõlemad naiskonnad on tänavu näidanud head minekut, kuid hooaja senises ainsas omavahelises kohtumises jäi peale Viljandi esindus, teatas Eesti Võrkpalli Liit.

Tänavuse hooaja senine ainus omavaheline vastasseis toimus 30. oktoobril Meistriliiga raames Viljandis, kus viljandlannad üllatasid 3:1 (25:18, 25:22, 14:25, 25:21) võiduga. Viljandi naiskonna edu võtmeks kujunes tulemuslikum rünnak, millega teeniti Rae naiskonnast 12 punkti rohkem. Võitjate suurima punktisaagi kogus 17 punktiga Erle Püvi, Liisbet Pill lisas 14 punkti.

Viljandi võistkond on Meistriliigas võitnud kõik kolm senist kohtumist ja juhib üheksa punktiga liigatabelit. Rae on seevastu näidanud suurepärast hoogu Elme Messer Balti liigas, kus on võitnud kõik neli senist mängu ja tõusnud 12 punktiga tabelijuhiks. Viimati alistas Rae naiskond võõrsil 3:1 Tartu Ülikool/Bigbanki.

Teise finalisti selgitavad TalTech/Nordaid ja Tartu Ülikool/Bigbank, kes läbisid mõlemad veerandfinaali geimigi loovutamata. TalTech/Nordaid oli kahes kohtumises 3:0 parem Viimsi/Tallinna Ülikoolist, Tartu naiskond alistas sama tulemusega mõlemal korral esiliigas mängiva Gerardo's Toys/Neemeco.