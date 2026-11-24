De Bruyne liitus 2015. aastal Manchester Cityga ning sirgus seal üheks maailma paremaks mängijaks. Belglane esindas klubi 422 mängus ning tuli kuuel korral Inglismaa meistriks ja kahel korral karikavõitjaks, 2022-23 hooajal võitis City ka Meistrite liiga.

Eelmise aasta suvel siirdus ta Napolisse, kelle eest lõi mullu Itaalia kõrgliigas 18 mängus viis väravat. Tänavu on ta Serie A-s kirja saanud neli tabamust, aga klubi on koduses kõrgliigas kaheksandal kohal. Meistrite liigas on Napoli saanud ühe võidu, kuid kolm kaotust.

Teisipäeval rändab Itaalia klubi aga Manchesteri ning De Bruyne mängib teist korda oma pikaaegse klubi vastu. "Hooaja alguses arvasin, et ei taha väga siia tagasi tulla. Eelmine aasta (Meistrite liigas - toim) mängisin punase kaardi tõttu vaid 26 minutit, oleks tore toetajatele näidata, et suudan ikka jalgpalli mängida. Ma tean, et mängin teise tiimi eest, aga tegelikult on täitsa tore," rääkis belglane enne teisipäevast mängu.

Oktoobris mõisteti Manchester City süüdi 114 finantsrikkumises, liiga uurimise põhjal on tegemist 830 miljoni naelsterlingu ehk pea miljardi euro suuruse rikkumisega. Lõplikku karistust klubile määratud veel ei ole ning De Bruyne sõnul on ta saavutatu üle uhke. "Palju asju on toimunud, aga ma ei saa ajalugu muuta. Olen uhke selle üle, mida olen jalgpallurina saavutanud. See on minu klubi," ütles belglane.

"Loomulikult on reeglid, aga kõik kompavad neid piire. Mina mängisin valgete joonte vahel," sõnas De Bruyne.

Meistrite liiga neljas mänguvoor algab teisipäeval kell 19.45, kui Bodö/Glimt võõrustab LASK-i ja Galatasaray võõrustab Aston Villat. Kell 22 antakse avavile veel seitsmes mängus, lisaks City ja Napoli kohtumisele lähevad vastamisi näiteks Londoni Arsenal ja Dortmundi Borussia ning Madridi Real võõrustab PSV-d.

Meistrite liiga põhiturniiril peetakse kaheksa mänguvooru.