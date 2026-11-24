Eesti tõi MM-valiksarja teise ringi üle kolm võitu ja kolm kaotust, kuid esimene aken L-grupis kujunes äärmiselt koledaks. Kõigepealt tuli võõrsil Ungaris leppida 18-punktilise kaotusega, misjärel saadi koduväljakul Soomelt 67:96 kaotus.

"Peame mängijatele rolle selgemaks ja lihtsamaks teha. Proovime esimesest päevast peale akna jooksul mingid asjad lihtsaks teha mängijate jaoks," rääkis peatreener Rannula muudatustest järgmisteks mängudeks. "Rollide poolel saame aru, mis on meie tugevused. Peame kasutama oma liikuvad pikad ära. Teistpidi tagaliini jaotus ka, et ühel mängijal ei tuleks liiga suured minutid. Näeme rohkem [Kristian] Kullamäed ja [Kasper] Suurorgu koos väljakul."

Juhendaja sõnul peab Eesti koondis tegema mängud kiiremaks ning ise agressiivsem olema, isegi kui see toob kaasa märkimisväärse riskifaktori. "Viis viie vastu läheb raskeks, nad on füüsiliselt võimsad ja suured. Peame oma eelised varem ära kasutama, aga selleks on vaja kaitses stopid saada," ütles Rannula.

"Peame natuke rohkem varieerima oma kaitset, muidu oleme liiga etteaimatavad. Suurusega me neid ära ei tapa, kindlasti on näha erinevat kaitset.

Meie pluss on see, et meil tuleb ühtlane koosseis. Proovime natuke riskeerivamalt kaitses mängida ja sealt kiiremad rünnakud saada."

"Tahaks, et me mängiks rünnakul agressiivsemalt, julgemalt ja kiiremalt. Et meie agressiivsust oleks ka näha, mitte ainult sõnades. Natuke riskime rohkem, aga oleme julgemad," lisas Rannula.

Eesti korvpallikoondis Autor/allikas: Iris Tähema/ERR

Eesti koondis valmistub kaheks mänguks 13 mängijaga ning peab toime tulema nii mõnegi viga saanud mängijaga. Näiteks ei saa selles aknas koondist abistada Maik-Kalev Kotsar ja Janari Jõesaar, Mihkel Kirvese osas on veel lootust.

"Temaga on konkreetselt tervisekontroll, jalaspetsialisti juures viimane visiit, siis saame pildi ette. Seal on märke, et võib olla midagi tõsisemat. Suurt riski me võtta ei saa, aga kui selgub, et ta saab mängida ja treenida, siis on kõik võimalik," rääkis peatreener. "Kahe mängu aken, Soome mäng on veel ees. Meil on 13 mängijat saalis, väga suurt varu ei ole. Kirka on meil ikka nimekirjas."

"See ongi koondis. Esiteks on klubihooaeg, erinevad mured ja vorm. Täna saime korraliku koosseisu kokku. Maigil on tervisemured, tal on tihe graafik ja kaugelt tulla ka. Tema kaalutletud otsus, [Jõesaare] puhul samamoodi. Rääkisime mitu korda ja on otsus selline. Saime korraliku löögirusika kokku, loodetavasti püsivad terved," lisas treener.

Rannula on samas rahul edasisammudega, mis Eesti koondislased klubide juures teinud on. "Hooaeg on veel noor, aga ma ütleks, et on mitmeid. Statistiliselt ei ole keegi mingit imet teinud, aga Drell mängib palliga. Ta on palliga enesekindlam, ta on selles rollis esimest korda Euroopas ja kõrgel tasemel, Eurocupis. Kasper [Suurorg] on teinud korraliku hooaja alguse, see on meile väga vajalik, et tagaliin oleks enesekindel," ütles Rannula. "Võrreldes eelmiste aastatega on Kregor [Hermet] ja [Kaspar] Treier terved olnud ja mängivad korralike minuteid normaalsel tasemel. Põhituumik, kaheksa-üheksa mängijat, [Artur] Konontšuk samamoodi."

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne mängust Prantsusmaaga algab reedel kell 18.45.