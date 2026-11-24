Eesti tõi MM-valiksarja teise ringi üle kolm võitu ja kolm kaotust, kuid esimene aken L-grupis kujunes äärmiselt koledaks. Kõigepealt tuli võõrsil Ungaris leppida 18-punktilise kaotusega, misjärel saadi koduväljakul Soomelt 67:96 kaotus.

Henri Drelli need kaotused aga ei morjenda ning ääremees on järgmise kahe koondisemängu eel enesekindel. "Võitma tuleb minna, siin pole midagi muud teha. Pole mõtet mängima minna, kui sa ei usu võitu. Ma olen nii üles kasvanud. Me peame minema võitma igat mängu. Igat mängu ei pruugi võita, aga peame minema võitma. Kui lähed kaotama, pole üldse mõtet," sõnas ta.

Koondise peatreener Heiko Rannula on rääkinud, et Eesti peab mängima agressiivsemat korvpalli ja see idee Drellile sobib. "Me usaldame [Rannulat], tema näitab ette, mis me tegema peame. Kiiremaks, lihtsamaks, agressiivsemaks, nasty (vastik - toim). Me ei ole nendest suuremad ega tugevamad, peame olema vastikud," sõnas Drell.

Henri Drell Autor/allikas: BC Neptunas Klaipeda/Facebook

Drell liitus tänavuseks hooajaks Klaipeda Neptunasega ja on alustanud igati tublilt. Eriti paistab ta välja Eurocupis, kus on kaheksas mängus kogunud keskmiselt 15,9 punkti, 4,5 lauapalli ja 1,4 korvisöötu.

"Ma olen suures rollis ja tiim on, ma ei tea, kas minu järgi ehitatud, aga keskendunud päris palju mulle. Mis saaks ühele mängijale parem olla," rääkis ta uuest koduklubist. "Koduliigas on kodused mehed rohkem pildis, Euroopas on välismaalased. Euroliiga satsid teevad sama."

"Kui saad kogu aeg 25 minutit tugevate tiimide vastu, siis lähed paremaks ja enesekindlamaks. Tuleb mentaalne üleskasvamine ja rahulikkus. Tunnen, et olen selles parem, aga ma ei saa enne mänge midagi öelda. Mine sa tea, hooaeg pole veel läbi. Pikk protsess on veel ees," lisas Drell.

Neptunas on koduses liigas kuue võidu ja viie kaotusega viiendal kohal, Eurocupis on õnnestunud kaheksast mängust kaks võita. "Kaotused on hinge läinud. Tahaks ikkagi võita rohkem, peabki viima enda tiimi võidule rohkem. Mõned kaotused on tulnud ka minu pärast," tõdes Drell. "Mõned mõttetud kaotused on tulnud, mis poleks pidanud tulema. Me oleks kõrgemal mõlemas liigas, praegu pigem ei ole rahul."

Tema karjäär on viinud Drelli üle maailma, kuidas Klaipeda talle sobib? "Ma ei osanud arvata, et Klaipedas nii palju ilusaid inimesi on. Mõtlesin, et lähen tumedasse Leedu kohta, aga tegelikult on normaalsed inimesed ja tublid mehed-naised. Seda ei saa võrrelda Barcelonaga, kus ma eelmine aasta olin. Koha mõttes kindlasti tagasiminek, aga tore keskkond ja linn," rääkis ta.

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne mängust Prantsusmaaga algab reedel kell 18.45.