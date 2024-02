Alutaguse maratonil võidutsesid Hoelgaard ja Mannima

Hoelgaard läbis 43 km pikkuse distantsi ajaga 1:46.06. Naistest oli Estoloppeti teisel etapil parim Mannima, kelle ajaks fikseeriti finišijoonel 2:01.40.

Meestest tegi ajaga 1:47.09 teise tulemuse Marko Kilp ja kolmandana jõudis finišisse Henri Roos, kes sai kirja tulemuse 1:48.04. Naiste arvestuses tuli maratonil ajaga 2:04.03 teiseks Merilin Jürisaar ja kolmandaks Aveli Uustalu, kes ületas lõpujoone ajaga 2:04.03.

Võitja Stian Hoelgaard jäi võistlusega väga rahule. "Sõit oli küll lõbus, aga ka raske. Konkurendid olid tugevad, pidin võidu saamiseks kõik oskused mängu panema. Rada oli kihvt, palju tõuse, langusi ning suured kiirused," sõnas norralane.

"Sõitsime umbes kaheksa-üheksa suusatajaga üle poole maa koos, siis proovisin korraks oma kiirust veidi suurendada ning jäime kolmekesi. Proovisin veel, jäime kahekesi ning kuskil kuus kuni kaheksa kilomeetrit enne lõppu panin kõik mängu ning sain eest ära," lisas üldvõitja, kes lootis, et saab tulevikus võistlusele naasta.

M15 arvestuses oli 21 km distantsil kiireim Kennet Luuk ajaga 1:04.31 ja N15 arvestuses tegi ajaga 1:09.41 parima tulemuse Anette Ahu.

46. Alutaguse maraton Autor/allikas: Tarmo Haud

Norralasest pikamaasuusataja osalemise üle oli peakorraldaja Andres Lauril hea meel. "Selle üle rõõmustasid ka teised osalejad, sealhulgas poodiumile jõudnud mehed. Huvitav oli see, mida teised võistlejad välja tõid, et nad ei ole harjunud selliste nii-öelda võistluslikus mõttes tõmmetega. Stian andis mitu korda märku, et soovib vahet suurendada," sõnas Lauri.

"Kui esimesele katsele suutsid temaga koos sõitnud mehed vastu panna, siis teisel korral oli neil juba väga raske ning kolmandat korda nad enam ei näinud. Estoloppetilt pole nad varem sellist kogemust saanud, ja oli põnev tunda, et kuskil mujal on tase ikkagi kõrgem," jätkas korraldaja.

Kaks suusapäeva tõi Alutagusele üle kokku üle 1000 liikuja ehk lisaks aja kirja saanud suusatajatele ja MINI Estoloppetil lustijatele veel 240 ÖÖmaratonil osalejat ja 100 vabatahtlikku. "Pealtvaatajaid oli minu üllatuseks vähemalt reedel samuti umbes 100, melu oli korralik," rõõmustas Laur.

Korraldaja soovitab Alutaguse radu külastada ka muul ajal. "Siin ei pea käima vaid ühe korra aastas, sest põhirajad kuni 10 km on siin kogu aeg sees ja maratoni rajad hooldatakse vastavalt vajadusele ehk võib suhteliselt kindalt öelda, et need on põhimõtteliselt alati läbitavad. Kohalik mees Ülo Ahu hoolitseb selle eest siin igapäevaselt," ütles korraldaja.

Estoloppeti kolmas etapp on 50. Tartu maraton, mis toimub juba järgmisel nädalavahetusel ja kuhu saab veel kuni 11. veebruari hilisõhtuni kirja panna veidi soodsama hinnaga.