Viru maratoni rada on täies pikkuses sõidetav

Mõedakal 27. jaanuaril peetava Viru maratoniga antakse avalöök tänavusele Estoloppeti rahvasuusatajate sarja hooajale. Spordisündmuse rada on täies ulatuses hooldatud ja sõidetav juba mõnda aega ning ootab talvesõpru uudistama.

Marsruudi koostas Mart Suursu, kes vastutab ka selle lõpptulemuse eest, kuigi rajamasina rooli keeramise usaldab kolleegile. "Minu ülesanne on vaadata, kust täpselt maratoni- ja poolmaratoni rajad kulgevad ning need siis vastavalt maha märkida. Tänavu saadame maratonidistantsi valinud rahvasportlased looduslikult mitmekesisele 14 km pikkusele ringile, mis on korralikult markeeritud ja mida tuleb läbida kolmel korral," ütles Suursu.

Rajamasina töö teeb ära Mõedaka terviseradade põhiline meister Rene Metsla, kelle õlul on ka kokkulepped maaomanikega. Kui metsa vahel on rada nii lai kui maksimaalselt võimalik, siis põldudel on selle laiuseks vähemalt kuus meetrit.

"Rajakatte paksus on momendil läbivalt pea 20 sentimeetrit, mõnel lõigul veidi vähem. Pikale distantsile tasub minna sõitu ja kohalikus looduspargis valitsevat talvevõlumaad nautima. Poolmaratonile minejatele tahan rõhutada, et rada kulgeb suuremalt jaolt põldudel, on pigem leebe iseloomuga ning kõigile jõukohane," lisas Suursu.

Viru maratoni peakorraldaja Tarmo Kärdi orkestreerib suusasündmust iseseisvalt juba teist hooaega järjest. Talle endalegi väikeseks üllatuseks lähevad ettevalmistustööd kenasti.

Kõige suuremaks väljakutseks on aga olnud plaanide koostamine. "Eelmisel aastal ei osanud ma lihtsalt väga paljude asjade peale tullagi. Sel korral on plaanid tehtud võimalikult detailseks ning kirjalikul kujul tiimidel käes. Olen kogemustest õppinud," ütles Kärdi.

MINI Estoloppeti rada märgitakse maha Mõedaka spordikeskuse staadionile. Sel korral saavad lapsevanemad ise otsustada, kas saata pere noorimad talvesõbrad 400 m või 1500 m distantsile. "Laste eelnev suusakogemus on erinev, laseme peredel vastava valiku ise teha. Osalustasu selle eest ei küsita, kõik sõidavad stardinumbri all 1 ning finišis ootavad üllatused," lubas Kärdi.

Viru-Maratoni esimene soodusvoor kestab kuni 17.jaanuarini, teine soodusvoor saab läbi 24.jaanuaril. Kõikidele Estoloppeti maratonidele saab end kirja panna iseteenindusportaalis.