Alcaraz kaitses Tokyos tiitlit, Djokovic jõudis Pekingis Federeri kannule

Mullu Tokyo turniiri finaalis ameeriklase Taylor Fritzi alistanud Alcaraz läks seekord vastamisi tšehhi Jiri Leheckaga ning teenis tunni ja 37 minutiga 7:6 (4), 6:4 võidu. Sealjuures kaotas ta kohtumise avageimis oma servi, aga murdis kuuendas tagasi ja võitis kiire lõppmängu viimased viis punkti.

Teises setis piisas tiitlikaitsjale murdest seitsmendas geimis, viimaseks jäänud servigeimi võitis hispaanlane nulliga. Oma esimeselt servilt võitis Alcaraz kohtumise jooksul 85 protsenti mängitud punktidest.

"Mul on ülihea meel taas trofee pea kohale tõsta," sõnas viimati veebruaris Dohas võidutsenud Alcaraz pärast võitu. "Sellest on mõnda aega mööda läinud ja on veel erilisem, et suutsin juba oma teise turniirilt pärast vigastust võita. Ma ei leidnud turniiri jooksul oma parimat taset, aga leidsin head lahendused ja see loebki."

Teine endine esireket Novak Djokovic pidi Pekingi ATP 500 turniiri finaalis juba avasetis Alex De Minauri (ATP 9.) vastu rassima 68 minutit, aga teine sett kestis vaid ühe geimi jagu, enne kui Austraalia esinumber loobumisvõidu andis.

Mõlemad tõrjusid avasetis murdepalle ja tasavägine sett läks kiiresse lõppmängu, kus Djokovic sooritas kaks minimurret ning võitis seti 7:6 (3). Seejärel võtsid mõlemad meditsiinilise pausi, De Minauri segas kubemevigastus ning kuigi ta naasis teise seti alguseks väljakule ja võitis ka oma servigeimi, jättis ta siis matši pooleli.

Djokovic on Pekingi turniiril võitnud kõik oma 34 kohtumist ning tõstis seal pea kohale seitsmenda karika, kuigi mängis seal viimati 2015. aastal. Serbia tennisetäht võitis oma karjääri 102. profiturniiri, temast on ees vaid Roger Federer 103 ja Jimmy Connors 109 tiitlivõiduga.

"Sellest on möödas 11 aastat, kui viimati siin mängisin. Mul on endale alati kõrged ootused ja kujutan end vaimusilmas alati trofeega ette, eriti siin, kus ma pole kunagi varem kaotanud. Aga olen ühtlasi teadlik, et reaalsus on praegu veidi teistsugune," tõdes Djokovic. "See aasta on minu jaoks olnud üsna keeruline, palju terviseprobleeme. Üritasin lihtsalt väljakul head tunnetust leida. Tean, et kui tunnen end hästi, olen võimeline kõrgeimal tasemel võistlema: see nädal oli tunnistus sellest," kinnitas endine esireket.