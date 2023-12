Estoloppeti uus juht: teised maratonid on jäänud Tartu maratoni varju

Sarja uus juht on pikaajalise matkade ja ka rahvusvaheliste tipptasemel murdmaasuusatamise võistluste korraldaja Kunnar Karu, kes on kohaliku suusaelu edendamise võtnud oma südameasjaks. Tema eestvedamisel sai pikamaasuusatajate sarja nimest tänavu Eesti rahvasuusatajate sari Estoloppet, mille alla koonduvad kuues erinevas paigas korraldatavad talispordile pühendatud suuremad ja väiksemad mõõduvõtud.

"Estoloppet on oma olemuselt äge sari, mille kulminatsiooniks on siiani olnud enamasti Tartu maraton, kuid leian, et seni on teised sama hea ettevalmistuse ja korraldusega maratonid jäänud oma n-ö suure venna varju. Seda imelist talve vaadates on aeg neid rohkem esile tõsta. Ka suusatamine on muutunud, osalejate ootus on tulla loodusesse kogu pere ja sõpruskonnaga, saada kokku omasugustega, nautida liikumist ning sõita lühemaid distantse," lausus Karu.

"Igal Estoloppet sarjas oleval maratonil on olemas eraldi sõidud lastele – MINI Estoloppet, mis ootab noori suusasõpru osa saama sama lahedast suusatuurist nagu täiskasvanuid," jätkas Karu.

"Alutaguse maratoni kavast leiab põneva ÖÖmaratoni, mis peetakse vabatehnikas ning ajavõtuta nii 21 km kui 10 km pikkustel distantsidel lihtsama profiiliga rajal. Tartu maratonil on 31 km vabatehnika sõit ilma võitjate autasustamiseta. Lisaks vintage sõit, kolme vahetusega teatemaraton ja kõige pikemal 63 km distantsil matkagrupid. See kõik mitmekesistab osalejate võimalusi valida endale just jõukohane ja sobilik distants ning nautida seda täiel rinnal, kuid ilma üle pingutamata."

Kunnar Karu Autor/allikas: ERR/Piret Kooli

Estoloppeti 26. hooaeg algab 27. jaanuaril Mõedakal 38. Viru maratoniga ja saab uhke lõpu märtsi alguses 47. Haanja maratoniga. "Kõiki etappe ei pea läbi tegema, oluline on tulla suusapidu nautima, alustada vastavalt enesetundele ja väiksematest jõuproovidest esimesel korral, et võib-olla kunagi tulevikus jõuda välja selle kõige uhkema soovitud distantsini. Kui saad hakkama väiksematel, leiad mõttekaaslasi ja tugigrupi, saad hakkama ka Tartu Maratonil," märkis Karu.

Eesti inimestele meeldib suusatamine, aga paljudel on see ununenud, kuna mitte kõik talved ei ole pakkunud häid võimalusi suuska libistada. On ka neid, kel pole seni olnud võimalust suusatamist selgeks saada. Estoloppeti sari ulatab selles osas koostöös erinevate treenerite ning treeninggruppidega abikäe. Luuakse võimalused nii suusaspordi juurde jõudmiseks kui oskuste lihvimiseks.

"Estoloppeti maratonide juures tegutsevates suusaklubides on Eesti parimad suusaõpetajad, kes on heal meelel valmis oma kogemusi jagama ning juba mõned tunnid suusaõpet annab hea põhja, mille pealt on talverõõmude nautimine oluliselt ladusam," lisas Karu.

Kogu info treeningvõimaluste kohta on leitav sarja veebilehel ning sinna juurde saavad inimesed kindlasti arvestada ka Eesti Suusaliidu järjekordse 100 tasuta suusatunni projektiga.

Estoloppeti sarja etapid 2024. aastal:

27.01.2024 38. Viru maraton

03.02.2024 25. Tamsalu-Neeruti maraton

09.02-10.02.2024 46. Alutaguse maraton

17.02-18.02.2024 50. Tartu maraton

25.02.2024 26. Tallinna suusamaraton

09.03.2024 47. Haanja maraton