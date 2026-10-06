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Vabariigi president külastab Eesti ja Islandi jalgpallimängu

Jalgpalli Eesti koondis
Alar Karis Kadrioru roosiaias.
Alar Karis Kadrioru roosiaias. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Jalgpalli Eesti koondis

Vabariigi president Alar Karis külastab koos abikaasa Sirje Karisega täna õhtul A. Le Coq Arenal toimuvat tähtsat meeste UEFA Rahvuste liiga mängu Eesti - Island.

Eesti meeste koondis on Rahvuste liiga alagrupis viie punktiga 2. kohal, Islandil on liidrina kaks punkti enam. Eelmine omavaheline kohtumine 26. septembril Reykjavikis lõppes 1:1 viigiga.

Karis külastab vabariigi presidendina Eesti meeste koondise mängu esimest korda. Enne kohtumise algust tutvub ta Eesti Jalgpallimuuseumiga ja osaleb kätlemistseremoonias.

Pääsmed tähtsale Eesti - Island UEFA Rahvuste liiga mängule on saadaval Piletilevis. Staadioni festivaliala avatakse kell 19.45, koondised alustavad mängueelse soojendusega kell 21, Eesti hümn kõlab Tallinna Tehnikaülikooli Kammerkoori esituses kell 21.35 ning kohtunik annab avavile kell 21.45.

Jalgpalliliit soovitab kõigil huvilistel tulla kohale varakult ja varuda staadionile sisenemiseks piisavalt aega. Staadioni parklasse pääseb vaid erilubadega, mistõttu soovitab jalgpalliliit mängule tulla ühistranspordiga, jala või jalgrattaga. Autoga saabuvatel pealtvaatajatel leida sobiv koht staadionist kaugemal ja varuda seega parkimiseks aega.

Elron kohandas Eesti – Islandi mängu järel Keila suunal sõitva viimase rongi väljumisaega. Viimane rong väljub Balti jaamast kell 00.10 ja Lilleküla jaamast kell 00.13 ning peatub kõigis peatustes kuni Keilani. Elroni süsteemides kuvatakse rongi algne väljumisaeg, kuid tabloodel ja reisiotsingus on lisatud täiendav märkus hilisema väljumise kohta.

Toimetaja: Siim Boikov

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