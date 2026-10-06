Simuland lõpetas Porsche Saksamaa sarja klassivõiduga

Eesti ringrajasõitja Ragnar Simuland lõpetas oma debüüthooaja Porsche Sports Cup Deutschlandi sarjas Hockenheimringil. Hooaja kokkuvõttes võitis ta GT4 CS klassi.

Pühapäeval 19-aastaseks saanud Simuland võistles hooaja viimasel etapil senisest võimsama Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsportiga, kirjutab Autosport.ee. Kui suurema osa hooajast võistles ta GT4 CS klassis, siis Hockenheimis tegi Simuland kaasa kiiremas GT4 RS arvestuses, kus saavutas teises finaalsõidus kolmanda koha.

GT4 RS-i seadistamine kujunes keeruliseks ning ideaalset tasakaalu ei õnnestunud leida, kuid siiski suutis Simuland välja sõita kvalifikatsioonis neljanda stardikoha.

Esimeses finaalis kordus paraku samal rajal toimunud hooaja avaetapist tuttav ebaõnn. Taas leidis aset sama konkurendi osalusel mitme auto avarii, milles sai teiste seas tugevalt kahjustada ka Simulandi Porsche. Sorg Rennspordi meeskond töötas auto taastamise nimel hilisõhtuni, et Simuland saaks hooaja viimases sõidus startida.

Ka teine finaal kujunes sündmusterohkeks, kuid seekord õnnestus Simulandil keerulistest olukordadest puhtalt läbi tulla ja auto kolmandal kohal finišisse tuua.

"Pärast esimese sõidu avariid ei olnud sugugi kindel, kas saame teises startida. Meeskond tegi väga suure töö, et auto uuesti rajale tuua. Kolmas koht oli nende pingutuse eest hea tasu ja positiivne viis hooaja lõpetamiseks," ütles Simuland.

Hooaja kokkuvõttes saavutas noor Eesti autosportlane Porsche Sports Cup Deutschlandi GT4 CS klassi esikoha. Simulandi sõnul oli debüüthooaja suurim väärtus võimalus õppida erinevaid Euroopa tipptasemel ringradu ja koguda kogemusi Porsche GT4 autoga.

"Suurema osa hooajast sõitsime aeglasemas GT4 CS klassis ning omaette väljakutse oli võtta endast ja autost maksimum, et püsida konkurentsis ka võimsamate GT4 RS autodega. Kuigi RS-autod said sirgetel eest ära, õnnestus need kurvides ikka ja jälle kinni püüda."

Hooaega mahtus ka mitu Simulandist sõltumatut avariid, mis tõid kaasa mahukad remonditööd ja algselt kavandatust suuremad kulud.

"Loomulikult oleksime eelistanud neid avariisid ja suuri lisakulusid vältida, kuid ka see on osa autospordist. Hooaega tervikuna vaadates saime väga palju õppida ning GT4 CS klassi võit ja viimase etapi poodiumikoht annavad põhjust tulemusega rahul olla," võttis Simuland hooaja kokku.