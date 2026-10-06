Rattamees Vaidem võitis teist aastat järjest Lembitu jooksu

Kaks korda lühemal noortedistantsil teenisid esikohad Even Pruus ja Rosanne Eltmaa.

Naistest oli kiireim Maris Lillep (19.59), teisena lõpetas Maria Tammeaid (+0.39) ja kolmandana Riina Jakobson (+1.11).

Keila linnajooksu viie kilomeetri pikkuse põhidistantsi võitis meestest Rainer Treilmann (16.49), kes edestas 46 sekundiga Artur Sadovskit. Kolmandana lõpetanud Mattias Pruus kaotas võitjale minuti ja kolme sekundiga.

Teist aastat järjest esikoha võitnud Vaidem edestas teisena lõpetanud Joosep Tammemäed minuti ja 19 sekundiga. Kolmandaks tuli Mart Vingissar (+2.05). Naistest moodustasid esikolmiku Kätlin Kase (41.07), Annabel Kõvatomas (+3.43) ja Helen Janisoo (+4.12), vahendab Marathon100.com.

Nädalavahetusel Suure-Jaanis toimunud Lembitu jooksu võitis rohkem jalgratturina tuntud Josten Vaidem, kes teenis 10-kilomeetrisel trassil esikoha ajaga 33.51.

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