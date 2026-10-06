Eesti mototriali meeskond tuli põhjamaade meistriks
Norras Hobölis toimusid nädalavahetusel mototriali põhjamaade meistrivõistlused, kuhu kogunesid võistlejad Norrast, Rootsist, Soomest, Taanist, Eestist ja Lätist. Kahepäevase võistluse avapäeval selgitati parimad individuaalselt ning pühapäeval võisteldi meeskondlikus arvestuses.
Eesti sõitjad näitasid head taset juba laupäevasel individuaalvõistlusel. Open Green klassis saavutas Sebastian Tuisk kolmanda koha, kogudes 24 karistuspunkti. Chris Andre Ivanov lõpetas samas klassis viiendana 38 punktiga ning sama tulemusega sai Marten Aarma kuuenda koha. Kaur Roos oli kaheksas.
Open Yellow klassis tõi Eestile poodiumikoha Tony Luts, kes saavutas 15 karistuspunktiga kolmanda koha. Seejuures jäi ta teise koha saanud Norra sõitjaga võrdsetele punktidele. Rico Luts lõpetas 35 punktiga kuuendana.
Põhjamaade naiste meistrivõistlustel saavutas Pia Anete Rebane kuuenda koha ning Teele Mäerand kaheksanda koha. Nordic Junior Championshipi tugevas konkurentsis oli Eesti esindaja Stig Ross kümnes.
Pühapäevane meeskonnavõistlus kujunes Eesti koondisele veelgi edukamaks ning päev lõpetati täiskomplekti medalitega.
Kõige kirkama medali tõi Eestile Open Green Team. Eesti esindus koosseisus Stig Ross, Sebastian Tuisk ja Chris Andre Ivanov kogus kahe ringi peale 24 karistuspunkti ning võitis Põhjamaade meeskonnavõistluse esikoha. Norra võistkonda edestati kolme punktiga.
Samas klassis tegi tugeva võistluse ka Eesti teine koosseis. Marten Aarma, Kaur Roos ja Lauri Siling-Siland saavutasid neljanda koha.
Eesti medalisaak jätkus naiste võistluses. Pia Anete Rebane ja Teele Mäerand võitsid Nordic Women Team Championshipil hõbemedali, jäädes alla vaid Norra naiskonnale ning edestades kolmandaks tulnud Rootsit.
Kolmanda medali tõid Eestile Tony ja Rico Luts, kes saavutasid Open Yellow Team klassis kolmanda koha.
Toimetaja: Anders Nõmm