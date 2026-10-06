X!

Eesti mototriali meeskond tuli põhjamaade meistriks

Motosport
Mototrial
Mototrial Autor/allikas: Erakogu
Motosport

Norras Hobölis toimusid nädalavahetusel mototriali põhjamaade meistrivõistlused, kuhu kogunesid võistlejad Norrast, Rootsist, Soomest, Taanist, Eestist ja Lätist. Kahepäevase võistluse avapäeval selgitati parimad individuaalselt ning pühapäeval võisteldi meeskondlikus arvestuses.

Eesti sõitjad näitasid head taset juba laupäevasel individuaalvõistlusel. Open Green klassis saavutas Sebastian Tuisk kolmanda koha, kogudes 24 karistuspunkti. Chris Andre Ivanov lõpetas samas klassis viiendana 38 punktiga ning sama tulemusega sai Marten Aarma kuuenda koha. Kaur Roos oli kaheksas.

Open Yellow klassis tõi Eestile poodiumikoha Tony Luts, kes saavutas 15 karistuspunktiga kolmanda koha. Seejuures jäi ta teise koha saanud Norra sõitjaga võrdsetele punktidele. Rico Luts lõpetas 35 punktiga kuuendana.

Põhjamaade naiste meistrivõistlustel saavutas Pia Anete Rebane kuuenda koha ning Teele Mäerand kaheksanda koha. Nordic Junior Championshipi tugevas konkurentsis oli Eesti esindaja Stig Ross kümnes.

Pühapäevane meeskonnavõistlus kujunes Eesti koondisele veelgi edukamaks ning päev lõpetati täiskomplekti medalitega.

Kõige kirkama medali tõi Eestile Open Green Team. Eesti esindus koosseisus Stig Ross, Sebastian Tuisk ja Chris Andre Ivanov kogus kahe ringi peale 24 karistuspunkti ning võitis Põhjamaade meeskonnavõistluse esikoha. Norra võistkonda edestati kolme punktiga.

Samas klassis tegi tugeva võistluse ka Eesti teine koosseis. Marten Aarma, Kaur Roos ja Lauri Siling-Siland saavutasid neljanda koha.

Eesti medalisaak jätkus naiste võistluses. Pia Anete Rebane ja Teele Mäerand võitsid Nordic Women Team Championshipil hõbemedali, jäädes alla vaid Norra naiskonnale ning edestades kolmandaks tulnud Rootsit.

Kolmanda medali tõid Eestile Tony ja Rico Luts, kes saavutasid Open Yellow Team klassis kolmanda koha.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

18:20

Simuland lõpetas Porsche Saksamaa sarja klassivõiduga

17:17

Alcaraz kaitses Tokyos tiitlit, Djokovic jõudis Pekingis Federeri kannule

16:48

Selgusid Eesti ja Islandi koosseisud, Miller jääb taas eemale

16:16

Eesti mototriali meeskond tuli põhjamaade meistriks

15:46

Euroopa Võitlusspordi Festival toob Tallinnasse paljude riikide sportlased

15:06

Vabariigi president külastab Eesti ja Islandi jalgpallimängu

14:30

Eesti ratastoolitennisistid tegid Leedus puhta töö

14:05

Eestlased alustavad judo MM-i

13:30

Rattamees Vaidem võitis teist aastat järjest Lembitu jooksu

13:03

Noored Eesti judokad jõudsid Tšehhi turniiril kolme hulka

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula spordisaadet

kuula podcasti

raadiouudised

29.09

Meeste hokiliiga play-off'i seeriad muudetakse seitsmemänguliseks

21.09

Emma Triin Seer pürgib kõrgesse mängu: nukrutsemiseks aega pole

07.09

Andri Aganits: peame olema need, kes ise otsustavad mänge

07.09

Nõmme Unitedi tegevjuht uuest peatreenerist: Eric ei kõhelnud hetkekski

07.09

Tartu võrkpallijuht koondisest: minu meelest ei ole meil X-faktoriga mängijat

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

05.10

Palli rahvasse löönud Medvedev sai poolfinaalis disklahvi

04.10

Suri Eesti spordimeditsiini suurkuju Toomas Karu

05.10

Maardu Linnameeskond loobus edasisest hooajast

05.10

Kuusmaa esimese euromängu eel: nüüd on reaalsus käes

09:33

Gauff pärast vastuolulist momenti Hiinas: rassistlike sõnumite hulk on meeletu

05.10

Kurlingupaar Kaare - Lill võitis USA-s MK-etapi

05.10

Alcarazi tabas avasetis krahh, kuid pääses siiski finaali

08:27

Prantsusmaa lõi viimase 15 minutiga Belgiale neli väravat

10:12

Evenepoelile ülinapilt kaotanud itaallane nõuab täiendavaid selgitusi

05.10

Bottas väntab Malaysiast Singapuri

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo