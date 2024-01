Estoloppeti hooaeg stardib laupäeval 38. Viru maratoniga

Maratoni peakorraldaja Tarmo Kärdi kinnitab, et rada pidas suurele sulale vastu ja kõik suusasõidud toimuvad esialgselt planeeritud ulatuses. "Maraton toimub 14 km distantsil, mida tuleb läbida kolm ringi. Poolmaratoni rada tuleb läbida kahel korral ja see on 10 km pikk. Kurikuulsad Mõedaka kõige hullemad tõusud on rajaprofiilist välja jäetud, et sõit oleks tavasuusatajale jõukohane," julgustab Kärdi kõiki osalema.

Viimane lihv antakse rajale reede õhtul. "Kuigi tegemist on vabatehnikas peetava maratoniga, siis võimaluse ajame sisse ka klassikajälje. Täpsest olukorrast anname operatiivselt teada Viru maratoni Facebookis. Samalt lehelt leiab reedel ka meie määrdepartneri Skiwaxi spetsialistide soovituse, kes testivad suuski Mõedakal kohapeal."

Maratonile minejatel soovitab Kärdi kohale tulla tund enne starti, et saaks rahulikult valmistuda, stardimaterjalid välja võtta ja sooja teha. "Tuleb arvestada, et tasuta parkla asub võistluskeskusest 700 m eemal, tasuline võistluskeskuse kõrval ning autosid on oodata omajagu."

Rajal on kaks teeninduspunkti, kus osalejaid ootab sool, leib, banaan, šokolaad ning soe energiajook. Maratonisupp finišis on sel korral seljanka, mille valmistab Rakvere Ametikooli tiim. Tarmo Kärdi paneb osalejatele südamele, et sündmusel ringlevad nõud on korduvkasutatavad, mis tuleb kokku korjata, sest korraldajad ootavad neid tagasi.

Noortele suusasõpradele on Viru maratonil vahva lasteprogramm, mis koosneb kell 11.15 algavast Suusabussi suusatunnist ja kell 11.55 algavatest Viru maratoni Farmi lastesõitudest. "Vastavalt oskustele võivad lapsed valida 400 m või 1500 m pikkuse distantsi vahel ning selle omas tempos läbida, aega ei võeta ning kõiki ootab finišis auhind," ütleb Kärdi.

38. Viru maratoni ajakava:

09:00 - 10:45 stardimaterjalide väljastamine

11:00 maratoni start (42 km)

12:30 poolmaratoni start

11:15 Suusabussi suusatund

11:55 Farmi lastesõidud suusastaadionil

16:30 suletakse finiš