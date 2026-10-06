Euroopa Võitlusspordi Festival toob Tallinnasse paljude riikide sportlased

20.-24. oktoobrini Unibet Arenal toimuv Euroopa Võitlusspordi Festival toob Tallinnasse sportlased vähemalt 11 riigist. Esindatud on 13 rahvust ning osalejaid saabub lisaks Euroopa riikidele ka USA-st, Marokost ja Egiptusest.

The Clash 5 peakorraldaja Siim Udrase sõnul on võistlejaid registreerunud muuhulgas Tšehhist, Rumeeniast, Portugalist ja Iirimaalt. Samuti osalevad Eestis elavad Ukraina ja Usbekistani sportlased. Praegune nimekiri ei ole veel lõplik, sest sobivate vastaste leidmine ja kokkulepete kinnitamine jätkub.

"Nimekirjas ei ole praegu veel Taanit, kuid meie andmetel on sealt vähemalt kolm sportlast tulemas. Võitlusspordis võivad kokkulepped kiiresti muutuda, sest sportlased saavad vigastada või tekivad muud ootamatused," sõnas Udras.

Kui esialgu keskenduti sportlaste kaasamisel Euroopale, siis USA võitlusspordiklubi leidis festivali üles omal algatusel. "Meile kirjutati USA-st ja küsiti, kas võtame vastu ka sealseid sportlasi ning kas neil oleks võimalik Tallinnasse võistlema tulla. Me ei olnud alguses mõelnud, et huvi võiks ulatuda ka teisele poole ookeani," rääkis Udras.

Rahvusvahelise osalejaskonna kokkusaamiseks on korraldusmeeskond võtnud ühendust enam kui 2000 võitlusspordiklubi ja kontaktisikuga.



Euroopa võitlusspordifestivalil võisteldakse MMA-s, taipoksis, K-1 kikkpoksis ja taekwondos. MMA turniiril on praeguseks planeeritud üle 40 matši ja mitmes võistlusklassis antakse välja meistrivööd. Udrase sõnul saab festivali õnnestumist hinnata selle järgi, kas rahvusvahelistele osalejatele leitakse piisavalt võrdseid vastaseid ja kas tugev võistlusprogramm kujuneb kõigil põhialadel.

Taipoksis ja K-1 kikkpoksis jätkub veel vastaste sobitamine. Udrase sõnul on võistlejaid registreerunud paljudesse eri kaalu- ja vanuseklassidesse, kuid mõnes kategoorias on praegu ainult üks sportlane.



"Meie ülesanne on leida neile sobivad vastased, et neil oleks põhjust Eestisse tulla ja nad saaksid siin päriselt matši pidada. Teeme selle nimel koostööd ka Eesti klubidega," kinnitas Udras.