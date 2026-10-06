Selgusid Eesti ja Islandi koosseisud, Miller jääb taas eemale
Eesti meeste jalgpallikoondis kohtub täna kell 21.45 A. Le Coq Arenal UEFA Rahvuste liiga mängus Islandiga. Mõlemad meeskonnad avaldasid nimekirjad mängijatest, kes kuuluvad täna koosseisu.
Eesti koondise mängupäeva koosseisust jäid välja Sander Alamaa, äsja haigusest taastunud Martin Miller, kes jäi eemale ka mängust Luksemburgi vastu ning kollaste kaartide tõttu mängu vahele jättev kapten Karol Mets.
Eesti ja Island on omavahel ajaloos kohtunud kaheksa korda. Senistest mängudest on Eesti võitnud ühe, Island kolm ning neli on lõppenud viigiga. Käimasoleva Rahvuste liiga tsükli avamäng lõppes 1:1 viigiga.
Tänane mäng saab avavile kell 21.45 Tallinnas A. Le Coq Arenal, otsepilti näitab ETV2. Rahvuste liiga alagruppi kuuluvad lisaks Eestile ja Islandile ka Bulgaaria ja Luksemburg.
Eesti koosseis mänguks Islandiga:
Väravavahid
12 Matvei Igonen (02.10.1996) – Degerfors IF (SWE) 18/0
22 Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 5/0
1 Evert Grünvald (06.04.2001) – Tallinna FC Flora 0/0
Kaitsjad
16 Joonas Tamm (02.02.1992) – Sepsi OSK (ROU) 68/4
2 Märten Kuusk (05.04.1996) – Varssavi Polonia (POL) 46/0
3 Maksim Paskotši (19.01.2003) – KAA Gent (BEL) 43/2
23 Frank Liivak (07.07.1996) – Tallinna FCI Levadia 28/3
6 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 28/3
19 Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Kilmarnock FC (SCO) 23/0
7 Robi Saarma (20.05.2001) – Pardubice (CZE) 17/1
13 Joseph Saliste (10.04.1995) – Tallinna FCI Levadia 11/0
5 Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Halmstad BK (SWE) 10/0
18 Tanel Tammik (14.06.2002) – Tallinna FCI Levadia 2/1
Poolkaitsjad
4 Mattias Käit (29.06.1998) – FC Thun (SUI) 69/11
20 Markus Poom (27.02.1999) – AS Trencin (SVK) 38/0
8 Markus Soomets (02.03.2000) – Kolding IF (DEN) 27/0
11 Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FCI Levadia 26/0
10 Kevor Palumets (21.11.2002) – FC Košice (SVK) 24/1
14 Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Thun (SUI) 17/0
15 Maksimilian Skvortsov (20.12.2007) – Tallinna FCI Levadia 0/0
Ründajad
21 Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – NK Olimpija Ljubljana (SVN) 21/2
9 Karel Mustmaa (08.08.2005) – FK Cukaricki (SRB) 8/1
17 Mattias Männilaan (08.09.2001) – Nõmme Kalju FC 5/0
Peatreener: Jürgen Henn
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Islandi koosseis mänguks Eestiga:
Väravavahid
1 Rúnar Alex Rúnarsson (18.02.1995) – FC Kopenhaagen (DEN) 27/0
12 Hákon Rafn Valdimarsson (13.10.2001) – Brentford FC (ENG) 25/0
13 Anton Ari Einarsson (25.08.1994) – Breidablik 2/0
Kaitsjad
4 Guðlaugur Victor Pálsson (30.04.1991) – AC Horsens (DEN) 61/5
23 Hörður Björgvin Magnússon (11.02.1993) – Atromitos FC (GRE) 56/2
3 Daníel Leó Grétarsson (02.10.1995) – Aarhus GF (DEN) 34/0
15 Alfons Sampsted (06.04.1998) – Go Ahead Eagles (NED) 23/0
19 Brynjar Ingi Bjarnason (06.12.1999) – Sönderjyske Fodbold (DEN) 17/2
2 Logi Tómasson (13.09.2000) – Samsunspor AS (TUR) 19/1
Poolkaitsjad
17 Aron Einar Gunnarsson (22.04.1989) – Qatar SC (QAT) 111/5
10 Gylfi Þór Sigurðsson (08.09.1989) – Víkingur Reykjavik 89/28
8 Ísak Bergmann Jóhannesson (23.03.2003) – 1. FC Köln (GER) 47/6
21 Arnór Sigurðsson (15.05.1999) – Kalamata FC (GRE) 39/2
16 Stefán Teitur Þórðarson (16.10.1998) – Hannover 96 (GER) 39/1
18 Mikael Neville Anderson (01.07.1998) – Aarhus GF (DEN) 37/2
7 Hákon Arnar Haraldsson (10.04.2003) – LOSC Lille (FRA) 34/3
20 Þórir Jóhann Helgason (28.09.2000) – Venezia (ITA) 20/2
6 Andri Fannar Baldursson (10.01.2002) – Kasimpasa AS (TUR) 15/0
Ründajad
11 Jón Dagur Þorsteinsson (26.11.1998) – Hertha BSC (GER) 57/6
22 Andri Lucas Guðjohnsen (29.01.2002) – Blackburn Rovers F.C. (ENG) 42/12
9 Orri Steinn Óskarsson (29.08.2004) – Real Sociedad (ESP) 21/12
14 Brynjólfur Andersen Willumsson (12.08.2000) – FC Groningen (NED) 11/1
5 Ísak Snær Þorvaldsson (01.05.2001) – Lyngby Boldklub 1921 (DEN) 9/1
Peatreener: Arnar Gunnlaugsson
Toimetaja: Anders Nõmm