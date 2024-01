Estoloppeti uus juht fluorikeelus probleemi ei näe

Ilus talveilm soosib nii maratonihuvilisi kui ka niisama suusatajaid. Eriti õnnelikud saavad olla kõik Estoloppeti osalejad, kellel laupäevast seljataga Viru maraton ning, keda tuleval nädalavahetusel ootab ees sarja teine etapp.

"Rekordine arv osalejaid on ennast kirja pannud. Ja mis seal salata, juba detsembri algusest on saanud väga heades talvistes oludes harjutada. Nii et kõik eeldused on loodud, et eestlased saaksid oma talvist lemmik spordiala nautida täiel rinnal ja vaatamata sellele, et hetkel on võib-olla natukene rohkem sulailmad, siis pikem prognoos näitab väga head talve ja ma usun, et talv jätkub ja kõik estoloppeti maratonid saavad ka ilusti toimuma," ütles sarja uus juht Kunnar Karu.

Alates käesolevast hooajast on rahvusvahelise alaliidu (FIS) võistlustel keelatud floori sisaldusega määrete kasutamine ja sama jälgitakse ka Estoloppeti sarjas. Karu midagi hullu selles ei näe.

"Meie järgime samamoodi rahvusvaheliste organisatsioonide ette antud kirjutisi. Fluorimäärded on keelatud kõikidel Estoloppeti maratonidel, aga määrdevalikus vaatamata sellele, et fluori ei tohi määrida, on valikuid küll ja küll. Kui vaadata ka seda, millise hooga laupäeval liidrid tuiskasid, millise hooga tulid rahvasportlased, siis seda muret ei tohiks olla, et kellelgi suusk ei libise või vastupidi tõusul ei pea. Nii et tuleb võib olla natukene hoolikamalt vaadata, mida suusa alla määrida, aga võimalused on kindlasti väga head, et suusk ilusti liikuma saada," selgitas Karu.

Estoloppeti teine etapp toimub juba sellel laupäeval Tamsalu - Neeruti maratonil.