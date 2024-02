Alutaguse maratonil teeb kaasa maailma üks tugevamaid pikamaasuusatajaid

Alutaguse maratoni korraldaja Robert Peetsi sõnul võttis Hoelgaard temaga e-kirja teel otse ühendust ning uuris, kas võistlus toimub ning millised on lumeolud. "Kuna meil on lumega väga hästi, korralik rada olemas, siis panigi ta end kirja," sõnas Peets.

Hoelgaard otsis asendusvõistlust Tšehhis toimuma pidanud Jizerska 50 maratonile, mis tühistati tänu kehvadele lumeoludele. "Vaatasin kalendrit ja Alutaguse oli võistlus, mis tundus kõige huvitavam. Samuti on lõbus proovida uusi võistlusi uutes kohtades ja Eesti tundub olevat hea suusavõistluste korraldamise poolest," ütles norralane.

Peets selgitas, et Hoelgaard on spetsialiseerunud pikamaasuusatamisele ning teeb kaasa Ski Classics sarjas. "Alutaguse maraton on Ski Classics challenger võistlus ehk selline nii-öelda satelliit nende suurte ja mainekate kõrval, kus samas on ka võimalik suure sarja punkte saada. Ta on kõikidel suurtel suusamaratonidel olnud kümne parima seas, Tartu maratonil saavutas ta 2022. aastal kaheksanda koha. Maailma mastaabis kuulub ta 20 tugevaima sekka, mis tähendab seda, et sisuliselt on ta igal võistlusel tugev konkurent pjedestaalile."

Nädal hiljem peetaval 50. Tartu maratonil norralane kaasa ei tee. "Mulle väga meeldis Tartu maraton, aga kahjuks ei mahu see mu kalendrisse. Loodan, et võistlus on kunagi taas Ski Classics sarjas," sõnas Hoelgaard.

Lumepuudus paneb Eesti poole vaatama ka suusaturiste mujalt Euroopast. "Meid leiab nii FIS-i, Wordloppet Global kui ka Ski Classics kalendritest ning kuna mujal on olud võib-olla kehvemad, siis oleme saanud mitmeid pöördumisi väga erinevatest riikidest ning aidanud suusahuvilisi nii majutus- kui logistikaküsimuste lahendamisel," märkis Peets.

Alutaguse maratoni nädalavahetus saab alguse reedel peetava ÖÖmaratoniga, kus saab läbida 10 km või 21 km ajavõtuta distantsi ning võtta osa mini-saunafestivalist. 10. veebruaril on lisaks maratonile ja poolmaratonile eraldi programm ka lastele, mille raames saavad nad osa Suusabussi suusatunnist ning Farmi lastesõitudest 500 m ja 2000 m distantsidel. Nii suusaõpe, varustuse rent Suusabussist kui ka lastesõidud on osalejatele tasuta.

Lähe 43 km pikkusele Alutaguse maratonile antakse laupäeval, 10. veebruaril kell 11.00 ning poolmaratoni 21 km distantsi valinud saadetakse teele tund hiljem. Võistlusele saab soodsamalt registeerida kuni 7. veebruari hilisõhtuni.