Hyundai ja Neuville'i jaoks terendab WRC-s vaheaasta

Ajal, mil autoralli MM-sarja tuleviku kohal ripub palju küsimärke, on lahtine ka see, mis saab edasi tunamullusest maailmameistrist Thierry Neuville'ist ja tema meeskonnast Hyundai.

Ralliportaal DirtFish kirjutab oma Euroopa ja Lõuna-Korea allikatele toetudes, et lähinädalatel lõppeb ametlikult Hyundai 13 aastat kestnud ajastu autoralli MM-sarjas, seda vähemalt täiskohaga tehasemeeskonnana. Võistkonna pealik Cyril Abiteboul andis portaaliga rääkides mõista, et edasine sõltub rahvusvahelise autoliidu FIA ning WRC enda otsustest, aga mingil moel jäädakse MM-sarjaga siiski seotuks.

"Teeme FIA-ga koostööd, teeme koostööd uue promootoriga. Vahetame ideid, nõuame neilt vastuseid spordiala olukorra kohta," sõnas Abiteboul DirtFishile. "Teeme seda seepärast, et hoolime: hoolime autorallist. Hoolime spordialast, millesse investeerisime 12 aasta jooksul väga palju. Enne, kui saame oma plaani defineerida, peab meil olema täielik arusaam sellest, milline näeb autoralli järgmisel aastal välja."

"Meil on vaja natuke aega. Keskendusime tugevalt sellele hooajale, tahtsime selle hästi lõpetada. Sardiinia ralli on ilmselt hea peegeldus sellest, mis toimus kogu hooaja jooksul. Nüüd räägime FIA ja promootoriga erinevatest võimalustest," lisas Abiteboul.

Tunamullune maailmameister Neuville on andnud mõista, et soovib kõrgeimal tasemel rallist võtta vaheaasta. Et Hyundai täielikult autorallist kaob, belglane ei usu. "Nad on aastate jooksul ralli peale kulutanud ligi miljard eurot. Ma arvan, et see ei ole õige aeg rallist täielikult taanduda, eriti arvestades, millised muutused uue promootoriga tulevad. Brändi jaoks on kasulik rallis jätkamine. Hyundai perspektiivist vaadates on WRC väga hea võistlussari. Peale vormel-1 ei ole midagi sellist, mis tooks meile sarnaseid emotsioone ning ralli tulevikule mõeldes peab jalga ukse vahel hoidma," sõnas ta.

Võistkonnasisesed allikad DirtFishiga rääkides kuigi optimistlikud aga ei ole. "Tahame lihtsalt teada, mis toimub. Kuuleme palju jutte, aga ma ei usu, et tavatöötajad midagi teavad," räägiti ralliportaalile. "Kõik näevad, et lõpp on tulemas ja see tunne on olnud läbiv kogu hooaja jooksul. See on äärmiselt nörritav: teame, kui hea see võistkond on ja kui heaks me suudame auto vormida. Adrieni ja Thierry kiirust vaadates tundub raiskamine seda potentsiaali mitte ära kasutada."