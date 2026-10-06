Eestlased alustavad judo MM-i

Otsa teeb lahti kolmapäeval, 7. oktoobril kuni 81-kiloste meeste konkurentsis heitlev Saad Dikajev. Päev hiljem maadleb kuni 90-kiloste meeste seas Klen Kristofer Kaljulaid. Dikajev on avaringis vaba ja kohtub siis kas kohaliku judoka Vusal Galandarzade või bulgaarlase Hristo Valkoviga. Kaljulaid läheb esimeses ringis kokku slovakk Alex Bartoga. Matši võitjat ootab teises ringis hiinlane Bu Hebilige.

Turniiri viimasel individuaalvõistluste päeval ehk laupäeval, 10. oktoobril tulevad tatamile raskekaalu maadlejad ehk meestest teiste seas Marek-Adrian Mäsak ja naistest Emma-Melis Aktas.

Mäsak kohtub avaringis rumeenlase Darius Dobrega ja edu korral teises ringis Araabia Ühendemiraatide esindaja Magomedomar Magomedomaroviga. Aktas on esimeses ringis vaba, aga peab seejärel kokku minema Venemaa esindaja Elis Startsevaga.

Judo maailmameistrivõistluste kahe kergema kaalu võistlused on praeguseks peetud ja edu on saatnud ennekõike ala sünnimaad Jaapanit, kes on võitnud neljast kullast kolm: selle said kaela Hifumi Abe (mehed kuni 66 kg), Wakana Koga (naised kuni 48 kg) ja Uta Abe (naised kuni 52 kg). Kohalike rõõmuks võitis kõige kergemate meeste konkurentsis Ahmad Yusifov.

Judo maailmameistrivõistlused toimuvad Bakuus pühapäeva, 11. oktoobrini. Viimasel päeval selgub parim segavõistkondade arvestuses.