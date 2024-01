Viru maratoni võitis Raido Ränkel, kiireim naine selgus fotofinišiga

Sõmerul üles kasvanud Raido Ränkel (Võrumaa Toidukeskus) läbis 42 km pikkuse distantsi ajaga 1:47.18. Teise koha sõitis välja Marko Kilp (Võru Suusaklubi; +1.53) ja kolmandana libises üle lõpujoone Bert Tippi (Areal Team; +4.28).

Ränkel, kes on tuttav iga Mõedaka terviseraja kurvi, tõusu ja langusega, tunnistas, et üllatusi pakuti ka talle. "Täpselt seda rada ei ole ma kunagi sõitnud, osad põllud olid uued. Raskemad osad olid seekord välja jäetud," ütles ta. Võitjale meeldis, et võistlusel oli mõeldud ka publikule, sest kolmel ringil sai võistluskeskuse juurest läbi sõita mitu korda.

Naiste parima selgitamiseks võtsid korraldajad appi fotofiniši, sest nii Teesi Tuule (Viljandi) kui liidrina rajale läinud Tatjana Mannima (Suusasemud I) lõpuaeg oli täpselt sama (2:00.53). Kaamerapildist selgus, et Tuulel oli finišijoonel viiesentimeetrine edumaa. Kolmandaks tuli Merilin Jürisaar (Team Nordic Experience; +0.07).

Tuule jaoks oli tegemist esimese võiduga Estoloppeti sarjas. "Sõitsime terve raja põhimõtteliselt koos, mitte keegi ei suutnud üksinda eest ära minna. Rada oli sõiduks ideaalne ehk piisavalt kõva, aga samas ka pehme, tänu millele ei tekkinud mitte ühtegi nii-öelda ohtlikku olukorda. Profiili osas on Viru Maraton kindlasti kõikidele rahvasuusatajatele jõukohane."

"Hea meel on võita," jätkas Tuul, lisades, et plaanib kaasa teha ka järgmistel etappidel. "Kui ma juba stardis olen, siis lähen sinna võidumõtetega, sportlasvaim on minus olemas," ütles ta.

Tatjana Mannima tänas korraldajaid ning tunnustas osalejaid. "Rahvast oli palju ja seda oli väga tore näha. Lahe, et kõik tugevad naised olid täna Viru Maratonil kohal ja saime koos lõpuni pingutada. Kiitused rajameistrile ja korraldajatele suurepärase suusapeo eest," tänas ta.

Viru maratoni peakorraldaja Tarmo Kärdi sõnul sujus võistlus kenasti. "Sain palju tagasisidet, mille pealt on hea uusi sihte seada. Visioon on paigas, suund on selge ja hoog sees. Eesmärk on jõuda Viru maratoniga tippu, et inimesed tuleksid siia nautima nii melu kui suurepärast hea toitlustusega korraldust."

Koos MINI Estoloppeti, pealtvaatajate ja korraldajatega nautis suusapäeva Mõedakal üle 600 inimese. "Kui minuvanune kamraad mulle õlale patsutab, super ürituse eest tänab ja uuel aastal tagasi tulla lubab, siis on ikka hea tunne küll. Teemegi seda kõike emotsioonide pärast ning hindan seda kõrgelt," ütles Kärdi.

Järgmine etapp Eesti rahvasuusatajate sarjas on 25. Tamsalu-Neeruti maraton, mis peetakse 3. veebruaril. Suusapeole saab soodsamalt registreerida veel kuni 31. jaanuarini.

Estoloppeti sarja etapid 2024. aastal:

27.01.2024 38. Viru maraton

03.02.2024 25. Tamsalu-Neeruti maraton

09.02-10.02.2024 46. Alutaguse maraton

17.02-18.02.2024 50. Tartu maraton

25.02.2024 26. Tallinna suusamaraton

09.03.2024 47. Haanja maraton