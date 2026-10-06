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Eesti ratastoolitennisistid tegid Leedus puhta töö

Tennis
Eesti ratastoolitennisistid Vilniuses: vasakult Viljar Villiste, turniiri kahekordne võitja Mait Mätas, Jaano Kraav ja Urmo Voogla. Taga võistkonna juht Allar Hint.
Eesti ratastoolitennisistid Vilniuses: vasakult Viljar Villiste, turniiri kahekordne võitja Mait Mätas, Jaano Kraav ja Urmo Voogla. Taga võistkonna juht Allar Hint. Autor/allikas: Saulius Cirba
Tennis

Eesti ratastoolitennisistid teenisid Vilniuses SEB Arenal toimunud Balti turniiril koguni nelikvõidu.

Turniiri finaalis võitis Mait Mätas Urmo Voogla 6:3, 6:1 ja kolmanda koha mängus Viljar Villiste Jaano Kraavi 6:1, 6:0. Paarismängus jäid eestlased samuti kaotuseta ning finaalis võitsid Mätas - Villiste paari Kraav - Voogla. Leedule kuulus kolmas koht, vahendab Tennisnet.ee.

"Tore, et toimub selline turniir, kus Balti ratastoolitennisistid saavad omavahel mängida," ütles Eesti Tennise Liidu peasekretär Allar Hint. "Eesti oli küll seekord kindlalt üle, aga teistel Balti riikidel on teatud perioodidel olnud ka sama tasemega mängijaid."

Toimetaja: Siim Boikov

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