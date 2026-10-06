Eesti ratastoolitennisistid tegid Leedus puhta töö

Turniiri finaalis võitis Mait Mätas Urmo Voogla 6:3, 6:1 ja kolmanda koha mängus Viljar Villiste Jaano Kraavi 6:1, 6:0. Paarismängus jäid eestlased samuti kaotuseta ning finaalis võitsid Mätas - Villiste paari Kraav - Voogla. Leedule kuulus kolmas koht, vahendab Tennisnet.ee.

"Tore, et toimub selline turniir, kus Balti ratastoolitennisistid saavad omavahel mängida," ütles Eesti Tennise Liidu peasekretär Allar Hint. "Eesti oli küll seekord kindlalt üle, aga teistel Balti riikidel on teatud perioodidel olnud ka sama tasemega mängijaid."