"Spordis ainult tüdrukud" | Kuidas naissportlased näonaha eest hoolitsevad?

Saates vastavad Sildaru ja Kleemeier muuhulgas küsimustele, kui palju nad nahahooldusele mõtlevad ja millele eriliselt tähelepanu pööravad; milliseid probleeme on neil näonahaga olnud; milline on nende igapäevane nahahoolduse rutiin; millised on nende lemmiktooted; kui palju nad enne võistlusi välimusele mõtlevad; kas võistelda meigiga või meigita; palju nad konkurentide välimusele tähelepanu pööravad.

"Ma ei tea, kas ma kuidagi eriliselt sellele tähelepanu pööran, aga igapäevaselt ikka pesen ja panen, näovett, siis kreemitan ja võib-olla mingeid erinevaid kreeme ka," kirjeldas olümpiapronks Sildaru enda harjumusi nahahooldusel. "Kuna mul tegelikult on pikka aega olnud näonahaga probleeme, mul on selline aknele kalduv nahk, siis ma pean eriti palju kogu aeg puhastama ja vaatama, et nahk ilus püsiks."

"Minul kindlasti näonahk peegeldab minu üldist tervislikku seisundit," ütles nii 400 m kui 400 m tõkkejooksus mitmel korral Eesti meistriks tulnud Kleemeier. "Minul on kõige olulisemal kohal alati olnud ikkagi uni ja tervislik toitumine ja siis on ka minu näonahk korras ja siis on elu väga ilus, kui ta on korras."

Millised on seni olnud tõsisemad probleemid? "Minul on ikkagi see suvine periood, kui hästi palju aega läheb staadionil olemiseks ja siis saab ka näonahk väga palju päikest. Alguses ma pöörasin sellele vähem tähelepanu, aga viimastel aastatel ikkagi püüad kasutada võimalikult palju päikesekaitset ja kui see ununeb, siis alati on müts peas staadionil. Suvi on minu jaoks kõige ohtlikum periood," rääkis Kleemeier. "Ma ikkagi katsun käia kosmeetiku juures ja ma mäletan, et ükskord ta küsis, et kuidas minu näonahk nii hea välja näeb, siis tegelikult väga lihtne vastus oli see, et ma ei, ma ei kasuta öösel mitte midagi. Kui ma kasutan päevakreemi, siis öösel ma lasen lihtsalt näonahal puhata."

"Mind aitab selles osas minu ema ja usaldan teda. Üks kindel reegel on – toidupoest ei tohi osta asju endale näohoolduseks," lisas Kleemeier naerdes.

"Ma arvan, et minu näohooldusrutiin on kogu aeg suhteliselt samasugune, aga eks talvel vahepeal ikka panen natukene kangemat kreemi näkku. Ja tegelikult ega mägedes on ka päike tegelikult ikkagi suhteliselt tugev. Mäletan küll, kui ma kunagi noorem olin, kuidas ma siis panin küll päiksekreemi, aga ei katnud ikkagi oma nägu ja siis mul oli see prillipäevitus," meenutas Sildaru muiates. "Loodan, et mitte kunagi seda päevitust enam ei saa. Päiksekreemi tuleb ikka korralikult panna ja nägu ka katta, et seda päevitust ei tuleks. Seal mägedes on see päike ikka päris tugev. Mul endal vist ei ole olnud, aga ma tean, et paljudel ongi see, et unustavad päiksekreemi panna, võib-olla esimene kord suusatamas niimoodi päikeselises kohas ja siis nahk hakkab ülikiiresti maha tulema, mingid villid on inimestel olnud. Tuleb korralikult päiksekreemi panna."

Nii 27-aastane Kleemeier kui 21-aastane Sildaru nentisid, et mõtlevad päris palju ka sellele, millised nad võistlustel välja näevad. "Eks ma võistlustel ikkagi meigin ennast. Tavaliselt võib-olla kvalifikatsioonis mitte, aga just finaalis," selgitas Sildaru. "Meil kvalifikatsioonidest näiteks tavaliselt ei ole mingit otseülekannet, vaid see ongi finaalis. Ja kui on oht, et mingeid pilte võidakse teha ja võib-olla mul läheb hästi, siis tahaks ikkagi normaalne välja näha. Ja siis ma ikkagi iga kord meigin ennast."

"Selle ajalise faktori jätaks võib-olla saladuseks, kui kaua selleks aega läheb enne võistlusi," muigas Kleemeier. "Aga see läheb ikkagi üle tunni. Võistluspäev on pidupäev ja sa tahad tunda ennast väga hästi, et kõik oleks ideaalne. Ja eks see on osa rutiinist ka."

"Minu arust tegelikult ongi see enesetunne ikkagi – see, milline sa välja näed, annab hästi palju enesekindlusele juurde. See ikkagi hästi palju mõjutab tegelikult spordisooritust," arutles Sildaru. "Kui ma võib-olla ei teeks endale meiki, ma tean, et mul on kuskil mingi seitse punni näos, siis ma ikka mõtlen, et äkki teised vaatavad või äkki need on näha või kas need huvitav on näha. See on kuidagi selline nagu eneserahu ka natukene, kui sa tead, et sa nagu näed hea välja. Naised ikka tahavad ilusad ja naiselikud välja näha!"

