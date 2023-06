Uus taskuhääling "Spordis ainult tüdrukud" räägib avatult naistest spordis

Raadio 2 ja ERR-i sporditoimetuse koostöös on välja tulnud uus taskuhääling "Spordis ainult tüdrukud", milles Debora Saarnak ja Maarja Värv vestlevad naistega spordis ja spordist.

"Eestis on küllaga tehtud raadiosaateid, kus mehed räägivad spordis toimuvast või analüüsivad võistluste tulemusi. Naiste mõtted on küll kõlanud, aga vaiksemalt kui võiks. Soovisime seda muuta," avavad ERR-i spordiajakirjanikud Debora Saarnak ja Maarja Värv uue taskuhäälingu "Spordis ainult tüdrukud" algset ideed.

Kaks korda kuus võtab "Spordis ainult tüdrukud" ette teemad, millega naised spordimaailmas kokku puutuvad ja millest meesajakirjanikega on teinekord ehk keerulinegi rääkida. Külaliste seas on nii Eesti tippsportlaseid, naisajakirjanikke kui ka spordimaailma psühholoogilisi ja füüsilisi nüansse tundvad inimesed. Teemadering ulatub vaimsest tervisest füüsiliste väljakutseteni, internetikiusamisest sportlaste seksualiseerimiseni.

Taskuhäälingu esimene osa toob mikrofonide taha suure kogemustepagasiga spordiajakirjanikud, ERR-i sporditoimetaja Aet Süvari ja Eesti Päevalehe sporditoimetuse endise juhi Kristi Kirsbergi. Kas naisajakirjanikel on spordimeedias keeruline läbi lüüa? Kuidas sobitada spordiajakirjaniku tööd isikliku eluga? Miks ja kuidas on Aet ja Kristi üldse spordiajakirjanduse juurde jõudnud? Teiste teemade kõrval saavad vastuse ka need küsimused.

30. juunil ilmuvas teises osas võetakse ette teema, mida pikalt peeti suisa tabuks – sportlaste vaimne tervis.

"Spordis ainult tüdrukud" esimest osa saab kuulata siit.

Kuula ka intervjuud R2 saates "Hommik!"