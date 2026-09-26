Russell hoidis lõpuringidel Verstappenit selja taga ja võitis Bakuu GP

Russell kontrollis pühapäevase GP-etapi esimest poolt kindlalt, Verstappen ronis samal ajal kaheksandalt kohalt ülespoole ja jäi siis Oscar Piastri (McLaren) sappa kinni, ent kaks lühikese vahe jooksul rajal käinud turvaautot tõstsid hollandlase Russelli kannule.

Britt ei suutnud allesjäänud 11 ringi jooksul Verstappenit kannult raputada, aga samuti ei tekkinud Hollandi vormelitähel võimalusi möödumiseks. Finišijoonel jäi mehi lahutama vaid 0,196 sekundit. Viimati võideti F1 etapp nii väikese vahega 2002. aastal USA-s.

Kolmandana lõpetanud Isack Hadjar tõi esimest korda pärast 2024. aasta Hiina GP-d Red Bullile kaks pjedestaalikohta, neljas oli Charles Leclerc (Ferrari) ning viies 16. kohalt alustanud MM-sarja üldliider Kimi Antonelli. Meeskonnakaaslane Russell jääb nüüd MM-sarja arvestuses noorest itaallasest 66 punkti kaugusele.

Üldarvestuses on kolmandal kohal teine Ferrari piloot Lewis Hamilton 199 punktiga, tema oli pühapäeval kuues. 186 punktiga neljandal kohal olev Lando Norris pühapäeval punkte juurde ei teeninud, kui Franco Colapinto (Alpine) sõitis sisse meeskonnakaaslasele Pierre Gaslyle, kes omakorda põrkas kokku Norrisega. Gasly ja Norris pidid sõidu pooleli jätma.

"Etapi esimene pool oli üsna lihtne sõitmine ja vahe kasvatamine. Kui pärast turvaautot taas sõitma hakkasime ning Max oli mu selja taga, teadsin, et sellest ei tule kerge lõpp. Teise kollase lipuga kaotasin turbo ja Max püüdis mu peaaegu finišijoonel kinni. Selles oleks olnud väga kahju, aga kokkuvõttes saame öelda, et oli suurepärane nädalavahetus," sõnas Russell.