"Spordis ainult tüdrukud" | Reet Linna ja Lydia Rahula räägivad spordiarmastusest

Saates vastasid Rahula ja Linna muuhulgas küsimustele, mis neid spordiga seob; mis on nende esimene mälestus spordist; milliste spordialadega on nad ise tegelenud ja kui palju nad praegu sporti teevad; milline on tugitoolisportlase treeningkoormus ehk palju jääb aega sporti vaadata; mis on nende lemmikalad ja kes lemmiksportlased; kas on mõni ala, mis kohe üldse ei meeldi; millised on olnud nende suurimad spordielamused; millised fännid nad on; mida ootavad nad tänavuselt spordisuvelt.

"Ma olen üldiselt üsna liikuv inimene olnud, kuna minu peres on olnud neid vähemalt harrastuslikke korvpallimängijaid oma poegadest kuni lastelasteni välja, nii et see on ka üks põhjus, miks ma olen jälginud hästi üldse sporti," rääkis Linna. "Ja ise ma olen ikka kõva kõndija. Kusjuures, ma olen väga uhke, ma tegin nüüd LHV naistejooksu kaasa, mis oli kevadel – seitse kilomeetrit! Aga kepikõndi muidugi."

"Ma olen eluaeg tahtnud sporti teha ja olen teinud ka. Kui olin põhikoolis, siis ma alustasin sportvõimlemisega. Ja kui sa teed sportvõimlemist, siis see annab baasi kõikidele aladele – on kõhulihased tugevad, on jalad tugevad, on kätes jõudu," jutustas Rahula. "Samuti mängisin korvpalli, valesti muidugi, reegleid ei tundnud. Väikses koolis pidid sa kõike tegema ja vot niimoodi ma olen kõiki alasid teinud. Sportvõimlemises sain lõpuks teise järgu. Käisin spordikoolis ja paralleelselt käisin ka muusikakoolis. Kuni kõrgkooli lõpetamiseni olin veel sportvõimlemise võistkonnas."

Rahula loetles, et kõige südamelähedasemad spordialad on talle võrkpall, tennis, korvpall, jalgpall, kergejõustik, laskesuusatamine. Linna sõnul on tema suur lemmik kergejõustik. "Meil õnneks on Eesti kergejõustik päris heal tasemel ja on, mida vaadata, keda vaadata ja kaasa elada ka," selgitas Linna. "Ma ei ole pallialade fänn, ma tüdinen ära. Jäähoki ja jalgpall ja need… kui mul on Robert (poeg Robert Linna - toim.) kõrval, kes ütleb mulle, mis nüüd toimub ja mis on, siis ma jään vaatama."

"Ja laskesuusatamine… ma mäletan, kui Even Tudeberg, vana kolleeg telest', ütles, et see on kõige parem, siis meil ei olnud seda kommet ja meile ei näidatud kuigi palju. Ta siis juba ütles, et see on ala, mida sul on ka kodus võimalik tugitoolist vaadata ja nautida," lisas Linna, et temagi naudib laskesuusatamist. "Siis ma olen hobikorras teinud mäesuusatamist ja aeg-ajalt otsin seda Eurospordist. Tennises ma ei ole asjatundja. Võin vaadata ja kui meie omad mängisid, siis vaatasin, aga ma ei ole kuigi suur spets."

"Rallit on ka hea vaadata, see mulle meeldib ka!" lisas ta veel.

"Vormel! Tomi tahab õudselt vormelit vaadata ja alguses ma vaatasin ka, kui oli Schumacher. Aga kuidagi pärast seda ei ole [vaadanud]," nentis Rahula.

"Tegelikult Eesti sport on nii lahedal tasemel, et alati leiad midagi, mida vaadata," rõõmustas Linna.

"Spordis ainult tüdrukud" on ERR-i sporditoimetuse taskuhäälinguvormis saade, kus naisspordiajakirjanikud vestlevad erinevatel teemadel naistega spordis ja spordist. Saatejuhid on Debora Saarnak ja Maarja Värv, helirežissöör Algis Pauljukaitis.

