"Spordis ainult tüdrukud" | Miks ja kuidas treenida enda mõttemusklit?

Saates vastas Lenear muuhulgas küsimustele, kuidas ta jõudis korvpallist mõttemuskli treenimiseni; mille poolest erineb mõtteviisi treenimine spordipsühholoogiast ja selle tööriistadest; miks on vaja enda mõtteviisi treenida ja kuidas see sportlasi aitab; kas ja kuidas saab neid tööriistu tavaelus kasutada; kuidas käib enda aju treenimine; mida tähendab neurokodeerimine; kuidas enesetakistus pärsib professionaalset edu.

"Kuus aastat tagasi vahetasin kossusärgi n-ö ülikonna vastu ja minus tekkis see arusaam, kuidas ma ise olen võimeline oma mõtteviisi treenima ja läbi selle oma elu juhtima," selgitas Lenear. "Olin tütrega kodus, enne seda olin igatpidi seotud korvpalliga – küll korvpalliliidus, mängisin ise – ja siis ma sain aru, et ma tahan midagi muud, minus hakkas selline rahutu tunne. Ma ei teadnud, mis see täpselt on."

"Mul abikaasa oli juba ammu lugenud igasuguseid raamatuid, aga ma polnud kunagi küsinud, mis raamatuid sa üldse loed, sest mina ikkagi olin see, kes võttis selle telefoni ja õhtul, kui lapsed magama said, skrollisin Facebookis. Siis abikaasa jagas mulle raamatuid, mida tema loeb," jätkas Lenear. "Esimene raamat, mille ma üles korjasin, oli Tony Robbini raamat ja järgmine oli Marie Forleo "Kõik on väljamõeldav". Kui ma selleni jõudsin, siis see tegelikult avas minu jaoks piirid ja minu silmad, milleks ma tegelikult ise olen võimeline ennast treenima."

"Lühidalt öeldes, see on ka põhjus, kuidas ma jõudsin ettevõtluseni ilma igasuguse eelneva kogemuseta. Kui olin selle ära teinud, siis ma sain aru, et aju on nii võimas muskel. Miks ma sellest varem midagi ei teadnud?" lisas Lenear muiates.

Nüüdseks on Lenear välja töötanud programmi, mida ta ise nimetab mõttemuskli treenimiseks. "Ilmselgelt kõik sportlased teavad väga hästi, kuidas oma füüsilist keha treenida. Aga pea neljakümneselt avastasin selle, kuidas põhimõtteliselt lihtsaid harjutusi tehes on võimalik hakata oma mõtlemist nii-öelda ümber programmeerima," rääkis Lenear. "Ja seetõttu hakata tegema asju, mida ma eales ei oleks uskunud, et ma olen võimeline. See oli minu jaoks nii silmi avardav."

"Aga kuidas ta välja näeb? Aju meil ju koosneb erinevatest neuronitest, ajurakkudest ja kõik need mõtted, mida me oleme mõelnud juba lapsepõlvest peale, need ühendused on nende ajurakkude vahel hästi tugevad. Ja kuna alateadvus juhib meid 98 protsenti ajast, siis me ei olegi teadlikud, et me neid mõtteid pidevalt mõtleme. Lisaks on mõtted 80 protsenti korduvad," jutustas Lenear. "Ja see tähendab seda, et kui sa kogu aeg elada oma elu sellises rütmis, et sa ei hakka midagi teadlikumalt muutma, siis sa isegi ei pane tähele enam. Aga kui sa nüüd teed midagi teistmoodi, siis sa lood neuronite vahel uue ühenduse. Ja mida see mõtteviisi treenimine tähendab, ongi see, et mida rohkem sa seda ühendust treenid, seda tugevamaks see läheb, just nagu su füüsiline keha. Ja kui sa seda uut mõtet, millele järgneb sinu tegu, piisavalt treenida, siis need vanad mõttemustrid, mida sa enam nii palju ei kasuta, muutuvad üha nõrgemaks. Ja need uued mõtted ja uued teod tegelikult hakkavadki juhtima seda, kuidas sa oma elu elad."

Lenear nentis, et tema õpetataval mõtteviisi treenimisel ja spordipsühholoogial on kindlasti palju kattuvaid tööriistu, aga rõhutas, et tema spordipsühholoogia pärusmaale ei lasku ja kui sportlasel on vaimsed probleemid, suunab ta nad spetsialisti poole. Leneari eesmärk on õpetada praktilisi tööriistu, mida ta on ka ise kasutanud, õpetada harjutusi, mida juba ka lapsed saavad teha.

"Minu peamine missioon, on esiteks aidata teadvustada seda teemat, sest kui ma hakkasin uurima, kui palju üldse Eestis tänapäeva spordis just seda mentaalset tugevust treenitakse, siis ma sain päris kiiresti aru, et kui me räägime just peamiselt ka võistkonnaspordist, on seda ikkagi suhteliselt vähe," tõdes Lenear. "Individuaalspordis on tõenäoliselt pisut rohkem, sest seal on ka treeneril võimalus võib-olla individuaalsemalt sekkuda. Aga jah, minu peamine eesmärk on aidata just seda teadvustada, neid tööriistu õppida ja teatud selliseid asju siis ennetada."

Lenear tõi ühe näite: "Õpetasin seda lasteaialastele. See on üks selline harjutus, mis kannab nime pitsahingamine. Ja selle harjutuse eesmärk on see, et kujuta ette, sa võtad endale ahjust värskelt valmis saanud pitsa. Sa võtad selle pitsa endale siia nina ette ja kõigepealt nuusutad seda pitsat. Ja siis jahutad. Eesmärk, mis on seal taga, ongi see, et see on tegelikult sügavalt sisse- ja väljahingamine, mis aktiveerib vagusnärvi, mis omakorda tegelikult ju rahustab su keha ja seeläbi ka rahustab su mõttemuskli."

