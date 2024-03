"Spordis ainult tüdrukud" | Kui oluline on sportlase jaoks sotsiaalmeedia?

Saates vastasid Jäätma ja Kaldvee muuhulgas küsimustele, milline tähtsus on sotsiaalmeedial nende jaoks; kas nad naudivad sotsiaalmeedias sisuloomist või on see vahel ka tüütu kohustus; kas tunnevad, et nende postitused peavad olema rohkem läbimõeldud kui tavainimesel; kas mõtlevad ka enda sotsiaalmeedia väljanägemisele ja sellele, mis keeles nad postitavad; kui oluline on nende jaoks järjepidevus; kas nad on seadnud enda jaoks ka piirid, mida jagavad ja mida mitte; kas sponsorid on esitanud nõudmisi, mida jagada; kui palju nad mõtlevad endast kui brändist; kui palju nad jälgivad, mida teevad konkurendid või teiste alade sportlased sotsiaalmeedias; kas sotsiaalmeedia on negatiivselt nende vaimset tervist mõjutanud.

"See tuli suhteliselt loomulikult, et kõik ju hakkasid kasutama sotsiaalmeediat ja siis hakkad ise kasutama. Aga ma ei tea, viimased aasta aega ma enam ei viitsi võib-olla nii palju panustada sinna," tunnistas Jäätma. "Spordialaselt on just Facebook tähtsam, kuhu ma kõik asjad alati võistluste koha pealt panen. Aga muidu Instagrami on viimasel ajal selline, et kui on midagi postitada, siis postitan ja kui ei ole, siis ma ei viitsi otseselt tegeleda. Kunagi olin rohkem selle sees."

Lisell Jäätma Euroopa mängudel Autor/allikas: Karli Saul/EOK

"Mina ka pigem igapäevaselt ei postita midagi. Ei Instagrami ega ka tiimikontole," sõnas Kaldvee. "Kui võistlused toimuvad, siis postitan, kui ei toimu, siis ei postita. Ja tiimi Instagrami uuendame ainult siis, kui ongi suurvõistlus üldjuhul ehk siis MM või mingi muu selline väga tähtis asi."

Miks otsustas Jäätma spordialaste postituste puhul just Facebooki eelistada? "Ma olen pannud tähele, et Facebookis on mul umbes aastaga on päris mitu tuhat jälgijat tulnud juurde. Ma ei ole otseselt midagi teinud, aga need postitused on läinud n-ö viraalseks ja mul on nagu selline oma kogukond tekkinud sinna," selgitas ta. "Alati, kui postitan midagi, siis tavaliselt mingi kümme kommentaari tuleb ikka, vahepeal 30 kommentaari. Inimesed elavad rohkem kaasa ja on rohkem selle spordi sees. Instagram on võib-olla selline, et kõik vaatavad rohkem su välimust ja võib-olla see spordisaavutus on selline, et see nagu ei huvita nii palju."

Kui teete neid sotsiaalmeedia postitusi, mis on teie sportlaskarjääriga seotud, kas see on teie jaoks selline asi, mida te naudite või see on mingis mõttes tüütu kohustus? "Ma arvan, et tüütu kohustus nendel päevadel, kui sul ei ole aega sellega tegeleda," mõtiskles Kaldvee. "Et need template'id on küll kõik valmis, kuhu neid skoore või mängude aegu panna, aga ikka sa pead seda postitama, sa pead ajastama, kui sul on mitu mängu järjest, siis sa pead leidma selle koha võib-olla, kus sul wifi oleks, sõltuvalt siis riigist, kus võistlus toimub."

Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill Autor/allikas: Eesti Curlingu Liit

"MM-i ajal meid aitavad ka vahel abilised postitamistega, siis me sellega pead ei vaeva, aga MK-etappide ajal ikkagi postitad ise seal mängude vahel," lisas Kaldvee. "Võib-olla lennukis on hästi tore teha neid template'e ja ajakavasid, aga võib-olla pärast postitada ei ole nii vahva enam."

"Pigem on selline kohustuslik," vastas Jäätma küsimusele, kas sotsiaalmeediaga tegelemine on nauding või kohustus. "See teksti mõtlemine on minu arust kõige nõmedam osa. Ma üritan tihtipeale emotsiooni pealt panna, kuidas ma tundsin sel hetkel, sest kui mul see hetk üle läheb, siis mul ei tule tavaliselt mitte mingit pealkirja. Ma üritan selle suhteliselt ruttu kohe pärast võistlust ära teha."

