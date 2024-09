Ajaleht: FIS ei luba ka algaval hooajal Venemaa sportlasi võistlema

Lisaks Venemaa sportlastele ei lubata endiselt võistlema ka valgevenelasi. See puudutab nii murdmaasuusatamist, kahevõistlust, suusahüppeid, mäesuusatamist, lumelauasõitu kui freestyle-suusatamist.

FIS-i keeld Venemaale ja Valgevenele on kestnud alates Venemaa sissetungist Ukrainasse 2022. aasta märtsis. Enne seekordset FIS-i kohtumist kartsid aga Põhjamaad, et suusaliit plaanib keelust loobuda. "Arvestades, mis toimus rahvusvahelises olümpiakomitees, ei saanud kindel olla, kuidas FIS selles küsimuses edasi läheb," rääkis Rootsi suusaliidu murdmaasuusatamise alajuht Lars Öberg ajalehele. "Kuna tundus, et võib-olla on tuul pöördumas, on see [keelu jõusse jäämine] hea uudis. Mingit arutelu polnudki, meile lihtsalt öeldi, et algaval hooajal ühtegi muudatust ei tule."

"Rootsi kuulub nende riikide sekka, kes on rangelt seda meelt, et enne pole mõtet keelu lõpetamist arutada, kui sõda Ukrainas kestab," lisas Öberg. "Ei tundu õige neid (venelasi ja valgevenelasi – toim) praegu tagasi lasta."

Murdmaasuusatamise ja kahevõistluse MK-hooaeg algab novembri lõpus Soomes Rukal, suusahüppajad alustavad nädal varem Norras Lillehammeris. Mäesuusatajad alustavad juba oktoobri lõpus Austrias Söldenis.